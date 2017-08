VEM AÍ: Laura regressa a Portugal e reencontra os filhos!

Laura está ansiosa e nervosa com o reencontro com as filhas. Ao ver a mãe, Daniela abraça-a de imediato mas Marta fica sem reação.

Todos estão surpresos com o estado de Laura que está assustada e apreensiva.

Francisca chega, de surpresa, e ficam todos em choque. Francisca finge-se emocionada por ver a irmã viva.

Francisca continua o seu teatro e diz que parece um sonho Laura estar de volta. Todos estão contra ela e mandam-na embora. Antes de sair, Francisca pede a Laura que não acredite em tudo o que lhe vão contar.

Francisca sai, cheia de ódio e Clara segue-a e afirma que o jogo mudou e que vai recuperar tudo de volta e mandá-la para a prisão.