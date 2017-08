VEM AÍ: Clara, Lobo e Manel juntos em São Tomé!

Manel fala com Edite ao telefone que lhe diz que Clara foi à polícia com Laura. Sebastião revela que Lobo também está em São Tomé com Clara. Pilar dá um bilhete avião a Manel para partir, de imediato.

Ao telefone com Manel, Edite está surpreendida com a visita de Clara e acha impossível que ela se vá sem levar a mãe.

Manel liga a Helena para dizer que fez boa viagem e pede-lhe que não conte a Francisca que está em São Tomé.

Clara está muito abatida por ver a mãe naquele estado, nem consegue imaginar por tudo o que Laura passou. Lobo tenta acalmá-la quando Manel chega e explica que veio por motivos de trabalho. Clara quer falar com ele, a sós.

Pilar recebe Francisca contrariada no seu gabinete da PJ. Esta vem denunciar que Clara saiu do país sem autorização e percebe logo que Pilar já sabia. Decide fazer uma denúncia.

Manel está muito chateado e diz a Clara que São Tomé era um sítio deles e repreende-a por ter trazido Lobo ali. Clara tenta explicar-se e afirma que ele está muito exaltado e que deve acalmar-se primeiro antes de falar com Laura.

Lobo mostra a Clara a arma que arranjou para as proteger. Quando lhe pergunta sobre o que falou com Manel, Clara fica sem paciência para cenas de ciúmes. Laura vê as, emocionada as fotografias dos filhos.