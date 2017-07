VEM AÍ: Clara acredita que a mãe está viva!

Na fábrica de azulejos, Helena diz a Clara que os seus pais teriam muito orgulho nela, se fossem vivos. Perante a tristeza de Clara, Helena não aguenta e conta que Edite julga ter visto Laura em SãoTomé. Clara fica em choque.

Helena explica a Clara que a mulher que Edite viu em São Tomé pode ser só uma pessoa muito parecida com Laura. Quando Clara mostra interesse em saber mais, Helena conta que foi Manel quem falou com Edite.

Clara questiona Manel sobre a mulher que Edite viu em São Tomé. Constrangido, Manel explica que pode ser só um equívoco e não consegue evitar perguntar a Clara se está feliz com Lobo. Clara recusa-se a responder e este dá-lhe o número de telefone de Edite.

Timóteo discute com Edite ao ouvi-la falar com Clara ao telefone. Esta está convicta de que está a fazer o que é certo e não sente arrependimento porque tem a certeza de que aquela mulher precisa de ajuda. Clara pede-lhe que tente encontrar novamente essa pessoa.

Clara chega e partilha com a tia o que Edite lhe contou. Pilar conclui que a única maneira de descobrirem a verdade é fazerem uma exumação ao suposto corpo enterrado de Laura.

Lobo surpreende Clara com a máquina fotográfica de Laura arranjada. Esta fica muito feliz e agradece-lhe. Resignada, conta que ainda vai ter de esperar algum tempo para saber os resultados do teste de ADN. Lobo tem uma ideia e afirma que talvez consiga resolver o assunto mais depressa.

No cemitério, Clara segue com Lobo até ao jazigo da família. Está muito nervosa e Lobo pede-lhe que o avise se, em algum momento, se sentir desconfortável. Clara abre o jazigo. Lá dentro, Lobo pede a Clara que não olhe quando abrir o caixão de Laura pois pode ser muito impressionante. Com o pé-de-cabra, Lobo abre o caixão e só encontram terra lá dentro.

Apressam-se a sair dali e Clara chora desesperada. Ganha muita esperança em Laura estar viva mas Lobo tenta trazê-la à realidade e explica que pode haver algum engano e que o fato de não haver ali nenhum corpo, não quer dizer nada.