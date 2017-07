VEM AÍ: Lobo surpreende Clara com um jantar romântico!

Ao ouvir Joana queixar-se de não ter tanto dinheiro como antigamente, Afonso pergunta-lhe se tem saudades da sua vida antiga e esta fica ofendida. Lobo chega com Guilherme e anuncia que tem uma surpresa para Clara. Esta assente em acompanhá-lo enquanto Guilherme fica a ver televisão com Afonso.

Clara entra com os olhos vendados no armazém de Lobo. Este preparou um ambiente romântico, com velas, flores e sushi. Clara fica surpreendida e beija-o. Lobo corresponde e nenhum deles dá pela presença de Cruz que presencia tudo.