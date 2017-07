VEM AÍ: Laura está viva!

Em São Tomé, Laura está viva. Está acorrentada pelo tornozelo e Augusto tem-na como sua refém.

Laura entra cabisbaixa numa cabana, puxada por Augusto. Ela pede-lhe para a libertar das correntes pois não pretende fugir mas Augusto não a solta.

Em São Tomé, enquanto Augusto dorme, Laura consegue tirar-lhe as chaves do cadeado mas ele acorda e ela repõe as chaves onde estavam sem ele ver. Sugere-lhe que podiam sair mais vezes e pede-lhe para ir à povoação.