VEM AÍ: Pilar fica refém do Curador!

Sebastião encontra-se com Lobo para falarem dos preparativos do assalto. Sebastião pretende que Lobo entregue o Cálice directamente ao Curador para o apanharem, em flagrante. Lobo está com receio e Sebastião avisa-o que, para sua segurança, nessa noite dormirá com ele no hostel.

Na PJ, Lobo observa o Cálice de Antuérpia enquanto Manel lhe instala os microfones. Lobo afirma diante de todos que se algo lhe acontecer, o seu filho ficará com Clara. Pilar confirma encontro com Gonçalo no iate.

Na marina, Pilar e Manel aguardam que Sebastião diga algo. Manel tenta manter a calma pois ainda não está na hora.

Noutro local, Bruno espera por Lobo, já impaciente. Surgem Sebastião e Sérgio que o detêm. Ao telemóvel, Sebastião dá ordem para Manel e Pilar avançarem.

Manel dá ordem a Lobo para avançar. Pilar afirma que quer ser ela a apanhar Gonçalo.

Apanhando-o desprevenido, Lobo convence Gonçalo a ficar com o cálice e este manda-o desaparecer. Nesse momento, Lobo ri e mostrando o microfone diz-lhe que ele nunca devia ter ameaçado o seu filho. Gonçalo em pânico, vê Pilar e Manel aproximarem-se e salta para o cais.

Gonçalo corre, desesperado, e desaparece de vista. Manel repreende Lobo, este podia tê-lo agarrado mas este afirma que fez a sua parte.

Gonçalo consegue apanhar Pilar e afirma que ela o vai ajudar a sair dali. Manel e os restantes agentes aproximam-se e Pilar pede-lhes que não cedam a Gonçalo.