VEM AÍ: Cruz tenta violar Liliana!

Liliana explica a Cruz que não pode ter nada com ele porque ainda não esqueceu o seu ex-namorado. Irritado, Cruz diz-lhe que não andou a perder o seu tempo para nada e intimida-a, dizendo-lhe que ela vai ser sua. Liliana fica assustada.

Ao ver Liliana tomar conta de Esperança, Tomané insinua que esta não tem instinto maternal. Liliana recebe, nesse momento, um sms de Cruz a ameaçá-la mas disfarça.

Na casa de chá, Miranda sente que é um erro estar com Raul, mas não consegue resistir-lhe. Ao ver Cruz entrar Liliana fica assustada e Tomané repara nisso. Dirige-se a ele e avisa-o para não continuar a perseguir a jovem. Raul também intervém e ambos mandam Cruz embora dali. Este sai furioso.

Liliana entra assustada no hostel com a sensação de que foi seguida. Preciosa desvaloriza o assunto e vai ter com Ricardo. Cruz entra, sorrateiramente, e segue Liliana até ao quarto. Liliana entra no quarto, Cruz entra de seguida, tapa-lhe a boca, atira-a para a cama e quando está prestes a violá-la, Tomané entra e Cruz foge.

No dia seguinte, Liliana sente-se envergonhada e assustada. Sebastião reconhece o nome de Cruz e afirma que ele é perigoso. Decidem, em conjunto, apresentar queixa dele na polícia.