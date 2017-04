VEM AÍ: Vicente espanca Francisca!

Clara conta a Vicente que Francisca cortou o pulso de Marta. Vicente afirma que têm de reverter a situação. Desesperada, Clara já não sabe mais o que fazer.

Vicente incentiva Marta a não ceder às chantagens de Francisca e implora para que não diga nada que a favoreça em tribunal.

Vicente espera por Francisca no seu escritório e quando esta chega avisa-a de que não fará mais mal a ninguém da sua família. Esta provoca-o, falando do seu falhanço como marido e como pai. Vicente descontrola-se e esbofeteia-a com violência.

Vicente continua a agredir Francisca até que chega Teresa. Fica em choque ao vê-los engalfinhados e separa-os. Perante as queixas de Francisca, Teresa não a defende, pelo contrário, afirma que deve ter feito algo muito grave para Vicente perder a cabeça.

Francisca faz os curativos e avisa Teresa que vai apresentar queixa de Vicente e pede a Teresa que seja sua testemunha. Ela recusa-se e afirma que nunca mais a vai proteger.

Francisca quer apresentar queixa contra Vicente pelas agressões mas Pilar não aceita e manda-a embora.