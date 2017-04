VEM AÍ: Filho de Manel e Francisca desaparece!

Na Pj, a equipa de inspetores está reunida para definirem os últimos pormenores antes de avançarem na descoberta do Curador.

Francisca, dissimulada, vai até casa de Helena e alegando que vai ter um dia complicado, pede para deixar o bebé Carlos com Manel. Como este não está, Helena oferece-se para ficar com o neto. Aproveitando a situação, Francisca oferece-lhe trabalho na fábrica de azulejos, o que deixa Helena pensativa.

Na estação ferroviária, Sebastião e Manel observam os movimentos de Hugo, sem serem vistos. Hugo pede uma caneta emprestada a uma rapariga que passa e escreve algo num pedaço de jornal. De seguida, mete o papel num cacifo.

Na estação ferroviária, um funcionário consegue abrir o cacifo. Manel tira de lá dois bilhetes, um de Hugo a pedir protecção do Curador e outro com outra missão de assalto. Rafael vê tudo, ao longe.

Enquanto o bebé Carlos dorme, Amália partilha com Helena que já falou com Timóteo sobre o jantar de família. Helena pede à mãe para ser razoável e não arranjar discussões mas distrai-se com a sensação de ter visto um vulto na janela.

Helena chega à sala com o biberon para o neto e não o vê na alcofa. Amália vem de dentro e também não sabe do bebé. Muito nervosa, Helena liga a Manel.

Manel recebe chamada de Helena e, ansioso, percebe que filho pode ter sido raptado. Sai de imediato com Sebastião.

Manel chega nervoso a casa. Helena presta declarações aos agentes da PSP e conta ao filho que teve a impressão de ver alguém a espreitar para dentro de casa. Sente-se culpada e Manel assegura que vão encontrar o seu filho. Tem a certeza que aquilo é obra do Curador.

Na brigada, Manel tenta obrigar Hugo, de forma violenta, a dizer onde está o seu filho e exige saber quem é o Curador. Está prestes a disparar a sua arma, quando Pilar e Sebastião entram.