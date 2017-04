VEM AÍ: Vicente invade a casa de Pilar e é detido pela Polícia!

À entrada do palacete em Sintra, Vicente vê Pilar e Gonçalo aos beijos e fica chocado. Vem falar com Clara sobre a investigação de Laura ter sido arquivada e a sobrinha explica que Manel fez um acordo com Francisca para evitar que Afonso fosse acusado. Vicente sente muita revolta com a impunidade da irmã mas para Clara os irmãos estão em primeiro lugar.

No bar de Lobo, Vicente bebe sozinho.

Gonçalo, Pilar e Mafalda terminam de jantar tranquilamente quando Vicente chega bêbado, barafustando que eles não têm o direito de estarem juntos. Mafalda tenta acalmar o pai mas Pilar, nervosa, mete-o na rua. Vicente toca insistentemente à campainha e recusa ir embora enquanto grita que Gonçalo não presta.

Teresa alarmada com o barulho no patamar, abre a porta e vê Vicente naquele estado. Chegam agentes da PSP, receberam queixa e vão levá-lo para a esquadra. Mafalda, Pilar e Gonçalo, ouvem constrangidos o que se passa e Mafalda não aguenta e vai ter com o pai. Pilar não retira a queixa, o que deixa Mafalda indignada. Para evitar mais confusão pede ao pai que acompanhe os agentes. Manel e Francisca chegam e assistem a tudo.

Mafalda recrimina mãe e dá razão a Vicente. Pilar, exausta, pergunta a Gonçalo se terá exagerado. Ele afirma que estará sempre do seu lado.