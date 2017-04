VEM AÍ: Vicente tenta agredir Pilar quando descobre que ela está com Gonçalo!

Gonçalo encontra-se com Vicente que lhe cobra este não atender os telefonemas nem responder às suas mensagens.

Ao almoço, Gonçalo conta a Vicente que é pai de Manel. Vicente fica boquiaberto e considera que isso só vai destruir a família de Helena. Nesse momento, Pilar telefona a Gonçalo mas este não atende. Vicente repara no nome da ex-mulher no visor e fica incomodado com isso.

No barco de Gonçalo, Pilar e o novo amante brindam ao novo momento das suas vidas. Tanto um como o outro estão a apoiar-se bastante. No entanto, Gonçalo receia a reação de Vicente quando descobrir que se apaixonou por Pilar. Esta, por sua vez, tomou a decisão de voltar à PJ.

Vicente procura Pilar e insiste com ela para voltarem a estar juntos. Esta vê-se obrigada a contar que tem um relacionamento com Gonçalo. Vicente fica muito exaltado porque se sente traído. De cabeça quente, quase levanta a mão a Pilar que o imobiliza e o expulsa de sua casa.

Muito tensa, Pilar conta a Gonçalo que Vicente reagiu muito mal ao saber que estão juntos. Pilar só quer ter a certeza de que estão ambos certos de que querem estar juntos e Gonçalo tranquiliza-a.