VEM AÍ: Afonso acorda do coma e não se lembra de nada!

No hospital, uma das médicas informa Clara de que estão a reduzir os sedativos para forçar Afonso a acordar.

No hospital, Clara fala com Afonso e quando vai a sair do quarto, este desperta do coma. Marta chega, nesse momento, e fica eufórica com a novidade. Afonso é examinado pelos médicos e sente muitas dores. Quando Clara lhe pergunta sobre o sucedido na quinta, Afonso não se recorda de nada. A médica afirma mesmo que Afonso não está ainda em condições de prestar declarações.