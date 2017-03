VEM AÍ: Lobo e Afonso decidem matar Francisca juntos!

SIC MULTIMEDIA

Lobo informa Clara e Afonso de que ainda não sabe nada do paradeiro de Telmo. Está determinado a acabar com a vida de Francisca e Afonso apoia-o.

Afonso procura Lobo no seu bar para lhe pedir ajuda para se ver livre de Francisca. Lobo resiste a ajudá-lo e Afonso explica que o fará na mesma, sem ajuda.

Francisca chega com Márcio à quinta da família. Informa Teresa que já chegou ao destino e dá indicações à mãe para que não conte nada a ninguém sobre o seu paradeiro.

No dia seguinte, Afonso vai à casa de Francisca e exige saber para onde esta foi. Daniela não sabe e Afonso, exaltado, agarra-a pelo braço, deixando a irmã mais nova muito assustada. De seguida, Afonso pega no telemóvel de Teresa e instala uma aplicação para gravar as chamadas e outra para acesso remoto ao telefone.

Depois de investigar Francisca, Cruz informa Lobo de que esta se ausentou de Lisboa. Afonso chega e informa Lobo de que já sabe onde está a madrasta pois ouviu uma chamada entre esta e a avó.

Na PJ, Clara mostra a Manel os desenhos e as fotografias que provam o romance entre Francisca e Eduardo. Decidem, em conjunto, ir até onde a criminosa estiver para a fazer falar e gravar o que esta possa dizer que a auto incrimine. Manel assente em ligar para Francisca a pretexto de ir ver o filho. Sem desconfiar de nada, esta diz-lhe onde está e fica cheia de esperanças.

Manel e Clara dirigem-se, sozinhos para a quinta da família de Clara. Pelo caminho acordam que terão de ter uma conversa séria depois de conseguirem incriminar Francisca. Quando lá chegam, Clara vê o carro de Lobo e fica furiosa, pensando que este veio acabar com Francisca, contra a sua vontade. Manel, por sua vez, fica preocupado com o seu bebé.

Sem que ninguém saiba, Afonso já lá está com Lobo e ambos vestem fatos de macaco iguais e colocam máscaras. Surpreendem Francisca que fica assustada. Lobo ameaça-a mas Afonso pede para ser ele a disparar. Clara e Manel aparecem e este ordena aos encapuzados que larguem as armas.