VEM AÍ: Clara tenta matar Francisca!

Clara chora emocionada ao ver os pertences dos pais. De seguida, procura Lobo pra lhe pedir ajuda para encontrar Telmo e assim conseguir ter provas contra Francisca. Lobo ainda propõe fazer Francisca desaparecer mas Clara quer vê-la presa.

Francisca procura Clara para lhe propor que lhe devolva Marta e as suas ações e, em troca, deixa-a ver Daniela sempre que quiser. Num acesso de raiva, Clara descontrola-se e agarra-lhe o pescoço e tenta estrangular a madrasta enquanto a acusa de ser uma assassina.

Afonso chega a tempo de impedir que Clara estrangule Francisca. Consegue separá-las a custo e ambos expulsam Francisca dali. Já a sós com o irmão, Clara confessa porque razão perdeu as estribeiras com a madrasta, deixando-o em choque.