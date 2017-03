VEM AÍ: Lobo é espancado por ter falhado um assalto!

Lobo interroga Ricardo sobre ter dito alguma coisa à sua família sobre o assalto e este garante que não disse nada. Lobo aproveita para o envolver no próximo assalto que estão a planear.

Clara visita a quinta onde vai trabalhar em restauro. Gonçalo mostra-lhe tudo e mostra-se compreensivo em relação aos erros do passado de Clara.

Do lado de fora da quinta onde Clara vai trabalhar, Lobo vigia o local. Será aí o próximo assalto e quando vê Clara através dos seus binóculos, fica apreensivo.

À saída da quinta, Clara despede-se de Gonçalo. Fica surpresa ao ver Lobo ali e não quer acreditar quando este lhe pede para recusar o trabalho novo pois aquele local vai ser assaltado. Consternada, Clara percebe que se estiver ali a trabalhar e o local for assaltado, as culpas recairão sobre ela.

Clara conta a Pilar que Lobo se está a preparar para assaltar o local para onde vai trabalhar. Esta fica surpreendida por Lobo se preocupar tanto com Clara mas assegura que vai tomar providências para que o assalto não aconteça.

Apressado, Lobo informa os seus capangas de que o assalto que estavam a planear não vai acontecer. Sai para ir buscar o filho mas é apanhado por Rafael, um dos homens de segurança do Curador e é obrigado a entrar no carro.

Dentro de um carro, Lobo é ameaçado pelos homens do Curador. Estão furiosos porque se soube que ia haver um assalto ao palacete de São Marcos e ameaçam a vida de Guilherme. De seguida, Lobo é deixado, de forma bruta, à porta do seu bar e quando pede para falar, pessoalmente, com o Curador, Rafael explica que ninguém chega ao barão da arte e que ele não será excepção.