VEM AÍ: Francisca tem novo plano para se vingar de Clara!

(c).RuiCarlosMateus.1954

Daniela mostra a cadela Zuzu à avó Teresa e elogia o fato de Clara ter contribuído para a situação. Francisca ouve a conversa e diz-lhe que não se importa que ela vá visitar a casa nova de Clara, deixando Daniela e Teresa surpreendidas.

Clara compra um bolo na casa de chá para receber a visita de Daniela. À saída, cruza-se com Manel e ficam constrangidos. Esta confronta-o com o facto de ter guardado as suas cartas e Manel desvaloriza.

Daniela mostra um álbum de família a Teresa e ambas sentem nostalgia. Francisca dá-lhe um saco de coisas de Clara para que esta leve na sua visita à casa da irmã mais velha. Daniela guarda o álbum no saco e, ao remexer, encontra lá uma pistola.

Daniela chega a casa de Clara, algo nervosa e entrega-lhe o saco que Francisca mandou. Clara não dá muita importância ao saco e Daniela fica surpreendida ao ver ali fotografias suas. Clara esclarece ainda que não responsável pelo pedido de guarda de Vicente.

Clara e Afonso são surpreendidos por dois agentes da PSP que estão ali porque receberam uma denúncia de que Clara tem em sua posse uma arma branca e vão fazer uma busca. No entanto, não encontram nada.