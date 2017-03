VEM AÍ: Clara e Afonso em guerra com Vicente!

Paulo Goulart Photography

Clara chama Vicente à atenção por este ter insistido em ir falar com Daniela sobre ficar com a guarda das irmãs. Isso está a ter o efeito contrários e Daniela revoltou-se contra ela

Francisca fica estarrecida ao saber que o irmão Vicente pediu a guarda das suas filhas adotivas à segurança social. Pensa que este pretende assim conseguir ter o domínio da fábrica. Ainda fica mais exaltada ao saber que Daniela será vista por um psiquiatra.

Francisca exige explicações a Vicente sobre o pedido de guarda das suas filhas. Trocam acusações e ameaças, um ao outro e Vicente revela que não tem assim tantos escrúpulos.

Clara fica muito zangada ao saber que o tio avançou com o pedido da guarda das irmãs, contra a sua vontade.

Afonso conversa com Daniela sobre a casa nova de Clara e explica que o pedido de Vicente não tem nada a ver com Clara, que se opôs a isso.

Clara reúne-se com Graça, a assistente social e analisam o pedido feito por Vicente. Clara pondera a hipótese de só Marta ser ouvida pelo juiz.

Daniela esclarece a Francisca que não quer ir viver com o tio Vicente e que, desta vez, isso não tem nada a ver com Clara.

Revoltados, Clara e Afonso exigem que Vicente recue no pedido pela guarda das irmãs. Percebem que este não tem só interesse no bem estar das irmãs e que está a fazê-lo também para ter o domínio da fábrica de volta. Como o tio não volta atrás, Afonso exige que este lhe devolva as ações. Vicente tenta explicar o seu ponto de vista mas Clara não quer colocar mais a irmã em cheque.