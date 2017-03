VEM AÍ: Manel conta a Clara que tem namorada!

(c).RuiCarlosMateus.1954

Clara leva o bebé Carlos a casa de Helena que fica muito sensibilizada com o gesto.

Manel leva o bebé a Francisca que fica furiosa ao saber que foi Clara quem encontrou o seu bebé. Desculpa-se alegando cansaço e Manel sente compaixão por ela. Este confirma que o resultado do teste de paternidade foi positivo e afirma que vai assumir a sua responsabilidade.

Manel encontra-se com Clara à beira rio para lhe agradecer por ter salvo o seu bebé e aproveita o momento para lhe dizer que está a seguir com a sua vida, que está com outra pessoa e que está tudo terminado entre eles, definitivamente.