VEM AÍ: Telmo tenta matar Manel!

/SICMULTIMEDIA

Francisca vai ao encontro de Telmo e comunica-lhe que o bebé não é seu filho e sim de Manel. Este fica completamente fora de si. Sente-se usado e enganado e quase sufoca Francisca.

No dia seguinte, Telmo aluga um apartamento no prédio em frente à casa de Manel.

Francisca partilha com Alice que está contente por Manel estar envolvido com o bebé. Recebe, nesse momento, um telefonema de Telmo que está em posição de sniper, num prédio em Alfama, à espera do momento ideal para atirar em Manel. Cheia de medo, esta tenta demovê-lo. Como não consegue, pede a Alice que tome conta do bebé e sai a correr em direção à casa de Manel, enquanto tenta ligar-lhe.

Em casa dos Paiva, Helena chama Manel e avisa-o que Francisca está a tentar ligar. Este não valoriza e sai sem esperar por ela.

Telmo quase dispara sobre Manel mas fica desorientado ao ver Francisca na rua. Esta grita e corre até ao pai do seu filho e Manel por pouco não é atingido. Percebe que estão debaixo de fogo e Dolores fica muito aflita, pensando tratar-se de um atentado.

Frustrado, Telmo faz várias tentativas mas não consegue atingir ninguém. Manel grita as todos os transeuntes para se baixarem e tenta perceber de onde vêm os tiros. Chama também reforços da polícia e consegue sair do ângulo de visão de Telmo e entrar no prédio.

Telmo foge, assustado, e quando Manel chega ao terraço já não encontra ninguém. Na fuga, Telmo cruza-se com Francisca que fica em pânico.