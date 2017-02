VEM AÍ: Francisca prova que Manel é o pai do seu filho!

Paulo Goulart Photography

Depois de recolher a sua saliva com uma zaragatoa, Manel pega no bebé Carlos pela primeira vez e emociona-se. Depois de Manel sair, Francisca leva a zaragatoa com a saliva de Telmo para fazer a troca com a de Manel. Tudo para conseguir provar a Manel que o bebé é seu filho.

Já dentro do laboratório, Francisca é apanhada por um dos técnicos que estranha vê-la ali. Esta explica que só veio deixar umas amostras. De seguida, esta encaminha-se para o seu quarto e o Dr. Ramos estranha vê-la vestida de bata médica. Esta inventa que foi visitar um paciente.