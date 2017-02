VEM AÍ: Clara sai da prisão!

(c).RuiCarlosMateus.1954

Na prisão, Clara recebe, incrédula, a notícia que lhe foi concedida liberdade condicional. De seguida, despede-se de Camila e agradece-lhe por todo apoio e proteção. Sai, emocionada, com a sua liberdade e telefona a Afonso. Este rejubila de alegria com a novidade. Lobo aparece, de surpresa, à porta da prisão e está muito feliz com a libertação de Clara. Tenta fazer as pazes mas esta não lhe dá confiança e recusa a sua boleia.

Na sede da PJ, Luísa informa Manel que Clara foi libertada, deixando-o perturbado. No entanto, não revela e afirma que não tem nada a ver com isso.

Clara chega a Alfama e sente-se desajustada à realidade. Teresa fica emocionada ao ver a neta. Amália e Alice também se aproximam e mostram contentamento por vê-la. Afonso e Marta aproximam-se e abraçam a irmã mais velha, muito felizes e saudosos.