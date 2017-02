VEM AÍ: Manel assume namoro com Luísa!

Victor Freitas\302\251

Luisa e Manel chegam quase, ao mesmo tempo, à sede da PJ. Luísa não receia os comentários dos colegas mas Manel prefere separar a vida pessoal da profissional.

Para pressionar Manel, Francisca vai até casa de Helena e espera lá por ele, deixando toda a família de Manel bastante constrangida. Este janta com Luísa no restaurante do hostel quando Helena lhe liga a dizer que Francisca está lá em casa, à sua espera. Manel dá indicação a Francisca para ir ao seu encontro. Quando esta chega ao restaurante, Manel apresenta-lhe Luísa como sua namorada.

Francisca desabafa, desiludida com Alice que Manel tem uma namorada. Alice tenta acalmar a amiga, sem sucesso. Francisca está cega de ciúmes.

Ao contrário do que Manel esperava, Luísa sente-se usada na situação com Francisca. No entanto, Manel consegue explicar as suas motivações e mostra real interesse em estar com ela.