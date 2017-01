VEM AÍ: Manel pede a demissão da PJ!

Victor Freitas\302\251

Clara e Manel encontram-se à porta do museu e este exige saber quem esteve envolvido no assalto e quem sabe de tudo. Manel fica em choque ao saber que Ricardo também era um dos assaltantes e que Pilar boicotou as investigações.

Manel recorda, angustiado, os momentos em que Pilar o impediu de avançar na investigação da morte de Carlos.

Na sede da PJ, Manel surpreende Pilar e confronta-a com as suas mentiras em relação à investigação da morte de Carlos. Acusa-a de ser hipócrita e pede demissão. Pilar não aceita a sua demissão e assume toda a sua responsabilidade. Afirma que irá afastar-se da PJ para evitar que Manel se demita. Por fim, pede-lhe perdão por todos os seus erros.

Manel sai do gabinete de Pilar e informa Sebastião que vai voltar ao trabalho, sem contar nada do que descobriu.

Pilar informa Clara do seu afastamento da PJ e esta sente-se angustiada com isso. Sente que arruinaram a vida de todos com o assalto. Pilar reconhece que Francisca está a conseguir destruir tudo e todos.