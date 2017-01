VEM AÍ: Francisca acaba com o casamento de Manel e Clara!

Paulo Goulart Photography

Gisela arranja o cabelo a Clara enquanto Dolores engoma o fato de Armando. Clara é surpreendida por uma encomenda de Lobo, abre uma caixa e lá dentro está uma gargantilha de ouro. Todos ficam deslumbrados exceto Clara, que fica irritada.

Marta fica feliz com o vestido que Afonso lhe deu. Por sua vez, Pilar obriga Francisca, de forma rude, a levar as filhas adotivas ao casamento e esta não tem como recusar.

Clara, já pronta para casar, chora de emoção ao recordar os pais.

No caminho para o casamento, com Daniela e Marta no carro, Francisca vai ficando tensa ao recordar momentos que viveu com Manel. Descontrolada e cheia de ódio, dá uma guinada e atira o carro contra um muro.

Francisca e Daniela estão conscientes depois do acidente mas Marta mantém-se imóvel e sem sentidos.

Em casa de Manel, todos se preparam para sair para o casamento quando este recebe um telefonema de Francisca a contar que teve um acidente. Esta chora, dissimulada, e finge-se preocupada com Marta.

Os paramédicos examinam Marta e, à partida, não tem nada de grave.

Manel procura Clara para lhe contar que as irmãs tiveram um acidente. Esta fica alarmada e chora de nervos. Tanto Clara com Manel concordam que o casamento fica sem efeito e ambos se dirigem para o hospital.