VEM AÍ: Joel vai à polícia apresentar queixa contra Nuno!

Nuno tenta falar com Joel que se mantém fechado no seu quarto. Ao ouvir o filho sair, este levanta-se com a ajuda do varão do roupeiro. Amedrontado, sai de casa.

Joel bate à porta de Amália que fica horrorizada ao vê-lo tão mal tratado. Este confessa, finalmente, que o filho lhe bate. Apesar se tudo, Joel sente-se mal por ter de apresentar queixa do filho na polícia mas Amália não cede e chama Manel para os ajudar.

Manel fica preocupado ao ver Joel tão abalado e acompanha-o ao hospital e obriga-o a apresentar queixa de Nuno na polícia. Joel deixa-se observar pelos médicos, enquanto chora devastado por estar naquela situação.

Já em casa, Manel conversa com Amália sobre Joel. Estão ambos muito preocupados com o amigo.

Joel regressa a casa e Nuno interroga o pai sobre onde foi. Amedrontado, Joel afirma que foi só ao hospital, sem revelar que apresentou queixa na policia.