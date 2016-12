VEM AÍ: Clara apanha Francisca e Manel em flagrante!

(c).RuiCarlosMateus.1954

No ginásio, Francisca provoca Clara dando-lhe ordens. Aproveita um momento de distração para ver o seu telemóvel e as mensagens de Manel para Clara. Envia uma mensagem em nome de Clara a combinar um encontro num hotel.

Enquanto trabalha, Clara recebe um sms anónimo a dizer-lhe para ir ao hotel onde esteve na noite anterior para ver quem é Manel. Fica preocupada e sai, de seguida.

Manel entra no quarto de hotel e ouve a água a correr. Pensando tratar-se de Clara, despe-se e é surpreendido por Francisca em lingerie. Esta tenta seduzi-lo e convencê-lo a ficar consigo por causa do bebé mas Manel dirige-se para a porta. Quando abre, dá de caras com Clara que fica estarrecida ao ver Manel e Francisca despidos. De seguida, Clara vira costas e caminha no corredor enquanto Manel corre atrás dela a explicar que é tudo um mal entendido. Depois de concordarem ambos, Clara dá um estalo a Francisca, deixando-a agarrada à cara.