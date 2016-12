VEM AÍ: Francisca diz que está grávida de Manel!

(c).RuiCarlosMateus.1954

Francisca informa o médico que ia fazer-lhe o aborto de que mudou de ideias e vai ter o bebé.

Francisca procura Clara na casa de chá para lhe dizer, a sorrir, que vai ser mãe de um filho de Manel. Clara fica em choque.

Já em casa de Dolores, Manel recebe estarrecido a notícia de que vai ser pai. Nega essa possibilidade mas Clara está destroçada.

Telmo interpela Francisca na sua garagem e segura-a com força. Acaba mesmo por empurrá-la com força contra o carro e esta fica preocupada com o bebé.

Manel discute com Francisca e rejeita que o bebé seja seu. Apesar da manipulação desta, Manel avisa-a de que não vai assumir filho nenhum sem ter provas disso.