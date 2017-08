Resumo: 299º Episódio - 23 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Disfarçada, Gisela recolhe toda a comida que pode do frigorífico. Liliana reconhece-a e Gisela tenta negar mas acaba por dizer que não teve coragem de deixar Quim sozinho.

Na adega, Gabriel olha discretamente para Diana e Lucas. Lucas recebe uma resposta do pai no facebook. Tomané convence Sebastião a ir jogar com o resto do pessoal e este recebe, nesse momento, um sms a dizer que Ricardo foi espancado.

No quarto do hospital, Pilar mostra a foto de Telmo a Ricardo mas este não o reconhece. Fala na carteira que encontraram.

Francisca acha que Telmo podia ter acabado logo com Ricardo e quer o assunto de Augusto e de Laura resolvido o quanto antes.

Rosa é sincera com Clara e diz-lhe que Francisca ameaçou o sobrinho que ainda nem nasceu e não pode pôr a família dela à frente neste caso.

Gabriel fica espantado com a frieza de Bárbara em relação a Ricardo. Bárbara fala-lhe da proposta para voltar ao super e mostra vontade de dormir com ele mas Gabriel deixa para outro dia.

Lucas prepara bebidas sem álcool para ele e Diana e afirma que gostou do jantar. Entusiasma-se e beija Diana. Ela fica desconfortável e Lucas pára e leva-a a casa.

Liliana e Tomané pedem ajuda a Dolores para falar com a D. Eugénia e esta recusa-se a ajudá-los. Gisela chega e troca olhares de desafio com Liliana.

Depois de adormcer o bebé, Manel sente-se um idiota por ainda pensar em Clara. Por sua vez, Helena comenta que ainda não arranjou alunos para começar a dar as aulas de piano.

Laura não consegue dormir, ouve a voz de Augusto e estremece. Tem memórias dele. Clara aparece e quando ouvem alguém a tentar abrir a porta, Laura fica em pânico e pensa que é ele.

Henrique visita Ricardo no hospital que lhe conta o que se passou. Vicente chega e vem saber como está o seu filho. A partir de agora, não vão fazer mais nada.

Pilar, irritada, confronta Francisca e conta-lhe que Telmo perdeu a carteira. Revista a carteira dela e fica com o telemóvel que Francisca usa para falar com Telmo. Avisa-a de que está muito perto de a pôr na prisão.

Manel vê imagem da corrente que Augusto usava em Laura. Já receberam os resultados do ADN e Sebastião observa que Augusto há de aparecer.

Laura, Clara e Afonso estão de saída de casa, confiantes para o julgamento. Ao abrir a porta de casa, Laura vê uma corrente igual à que Augusto usava em si e fica em pânico.

Augusto entrega as chaves de casa de Clara a Telmo, pois não lhe servem de nada. Garante que não vai falhar e que Laura é dele. Telmo conta que já tem identidades falsas para eles.

Laura sente-se em pânico. Percebe que Augusto a veio buscar. Clara e Afonso tentam convencê-la do contrário. Clara acha que foi um esquema de Francisca para assustar a mãe.

Dolores vê Rosa e vai ter com ela. Pensa que se trata de uma candidata para Nelson. Rosa não percebe nada mas dá-lhe o seu número.

Preciosa está feliz por Diana e Lucas se estarem a entender. Diana fica apreensiva quando Dolores fala no possível regresso de Bárbara ao supermercado.

Há muito aparato de jornalistas à porta do tribunal. Laura chega muito assustada e Clara garante a Francisca que não conseguiu assustar Laura.

Daniela e Marta estão em casa muito ansiosas com a audiência. Teresa considera que foi melhor não terem ido a tribunal.