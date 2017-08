Resumo: 298º Episódio - 22 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana acaba de se arranjar e conta a Jorge que namora com Lucas. Este questiona se a filha já esqueceu Gabriel e ela afirma que seguiu com a sua vida.

Alice fica contente quando Lucas faz uma reserva no restaurante para ele e Diana. Tomané queixa-se que a costureira se recusa a fazer os fatos das marchas se for Dolores a pedir, o que deixa Liliana irritada.

Gisela está a morrer de tédio no quarto quando Quim chega. Fica mais animada.

Ao saber que Cátia teve um aborto, Gisela faz uma videochamada para a prima.

Cátia fala com e pede-lhe que mostre as vistas. Gisela desliga nervosa, de seguida. Raul aparece para falar com a filha mas Cátia e Miranda mandam-no embora.

Manel e Pilar fazem um ponto de situação sobre historial recente de Augusto ao resto da equipa. Suspeitam que ele tenha ido para Angola.

Daniela sai de casa sem fazer barulho para se encontrar com Clara. Esta vem dizer-lhe que a mãe não está zangada e garante que já falta pouco para estarem todos juntos.

Vicente fica frustrado ao ver a aplicação do GPS sem sinal. Pilar aparece e conta-lhe o pouco que sabem de Augusto. A seguir, Pilar muda de assunto para Helena e fica frustrada quando Vicente reforça que entre eles não haverá mais nada.

Ricardo espera sozinho por alguém numa zona deserta e estranha que ninguém lhe atenda o telefone. Sem que Ricardo veja, Telmo aproxima-se e começa a bater-lhe com uma barra de ferro. Sem querer, Telmo deixa cair a carteira.

Vicente localiza o carro de Francisca e tenta ligar a Ricardo.

Ricardo está num estado lastimável, foi brutalmente espancado. Recebe a chamada de Vicente mas não atende. Telmo manda-lhe o telemóvel para longe e deixa a sua carteira ali caída.

Sebastião chega à PJ e conta a Manel que ninguém reconheceu Telmo mas que pediu imagens de câmara de vigilância. Manel sai para ir buscar o filho.

Francisca abre a porta de sua casa a Rosa, que entra hesitante. Francisca ameaça a irmã de Rosa que está grávida de 29 semanas. A empregada fica assustada. A seguir, Francisca fica satisfeita ao saber que Telmo já tratou de Ricardo.

Vicente diz a Laura que foram tempos difíceis mas que agora vão recuperar as suas vidas. Vicente garante que não vai deixar que mais ninguém faça mal à irmã.

Bárbara diz a Mafalda que a convidaram para ser directora geral da cadeia do supermercado. Está indecisa em aceitar. Pilar fala com as filhas sobre Vicente e declara que está mesmo tudo terminado. Nesse momento, recebe chamada do hospital onde Ricardo está internado.

Armando está a um dia de sair da fábrica e ainda não sabe como contar a Dolores que se vai reformar. Celeste fala com Gabriel sobre o seu neto.

Amália tem medo de contagiar o bisneto pela proximidade. Helena revela que já sabe da traição e Amália sai muito irritada com isso.

Lobo e Guilherme estão a lanchar. Clara está distante quando Manel entra com o bebé na casa de chá. Clara vai ter com ele e Lobo fica incomodado.

Dolores diz que se Miranda cai na conversa de Raul outra vez, capa-o. Nelson conta à mãe que há possibilidade de Bárbara voltar para o super.