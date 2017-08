Resumo: 297º Episódio - 21 de agosto (segunda-feira)

Quim fala com Nelson sobre a ida de Gisela para Barcelona. Preciosa fala com Diana sobre Lucas e reforça que não quer que Diana magoe o amigo.

Mafalda partilha com Joana que o tipo dos insultos agora também a insulta nas redes sociais. Joana acha que ela deve resolver isso rapidamente. Depois de contarem a Sebastião este fica de identificar e localizar a pessoa em questão e promete dar-lhe um susto.

Vicente pede ajuda a Ricardo para tentarem encontrar Telmo. Ricardo aceitar ajudar e decide pôr um GPS no carro de Francisca.

Laura, muito nervosa, chega com Afonso ao jazigo onde está Eduardo. Gonçalo tenta aproximar-se novamente de Laura e ela tem um ataque de pânico. Afonso tenta acalmá-la.

Telmo encontra-se com Augusto. Francisca também aparece disfarçada e aproxima-se deles. Promete recompensar Augusto se ele desaparecer com Laura dali.

Já dentro do jazigo, Afonso, apreensivo, pergunta a Laura se tem a certeza do que está a fazer. Ela fica aflita ao ver o seu próprio caixão.

Francisca dá a Augusto uma chave de casa de Clara e avisa-o para ter cuidado porque Laura está sempre vigiada. O plano de Francisca é matar Augusto e Laura a seguir.

Dolores pergunta pela organização das marchas a Alice e esta explica que estão a tratar de tudo. Continua à espera das candidatas a namoradas de Nelson quando chega uma arrumadora de carros com mau aspeto. Dolores não a quer e a arrumadora também confessa que só estava ali pelo dinheiro.

Fechada num quarto, Gisela publica fotos como se estivesse em Barcelona. Liliana bate à porta para fazer a limpeza e Gisela, aflita, disfarça a voz. Depois de Liliana ir embora, Gisela coloca um aviso na porta para não ser incomodada.

Tomané partilha muito entusiasmado com Quim que vão jogar futsal em nome da AVA com um grande futebolista. Quim disfarça quando se falar em Gisela.

Augusto está de vigia à casa de Clara quando agarra nas chaves que Francisca lhe deu e prepara-se para avançar mas vê Afonso chegar e detém-se.

Laura afirma a Clara que já não faz parte desta vida e sente-se um fantasma. Recorda que a última conversa que teve com Eduardo foi uma discussão e só agora vai fazer o luto dele. Clara reforça que, apesar de tudo, Eduardo se arrependeu antes de morrer e percebeu quem Francisca era.

Ricardo mostra a Vicente a aplicação para seguir o dispositivo GPS do carro de Francisca. Esta chega e Vicente tenta empatá-la para Ricardo ter tempo de pôr o localizador no carro.

Ricardo afasta-se do carro de Francisca e manda sms a Vicente a dar indicação que já está tudo pronto. Ao sair da fábrica, Francisca percebe que Ricardo fez algo ao seu carro e chama o reboque.

Dolores atende uma chamada de mais uma candidata a namorada do filho. Nelson apanha-a ao telefone e ela fica nervosa. Nelson ordena à mãe que o respeite enquanto seu superior.

Helena aproxima-se de Celeste e pergunta-lhe o que se passa com Amália. Celeste hesita mas acaba por contar a história do romance de Odete com Luís.

Laura quer que Pilar a ajude a perceber o que se passou na altura dos assaltos e quer saber porque é que Pilar não ajudou Clara e Afonso. Depois de saber a verdade, Laura quer ver o vídeo.

Francisca fala com Telmo ao telefone e fica espantada ao saber que tinha um localizador no seu carro. Percebe que foi Ricardo e fica furiosa.

Ricardo desabafa com Henrique que espera ficar mais próximo do pai depois do favor que lhe fez. Recebe uma chamada para ir fazer um trabalho no Porto de Lisboa.

Sebastião pede ajuda a um colega informático da PJ para descobrir quem anda a fazer cyberbulling a Mafalda. Manel chega e mostra à equipa a foto de Augusto.