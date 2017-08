Resumo: 296º Episódio - 19 de agosto (sábado)

Durante a conferência de imprensa, Pilar responde a perguntas dos jornalistas e fala sobre várias questões do caso de Laura.

Em casa, Laura assiste à conferencia de imprensa na televisão e fica muito assustada quando ouve que há possibilidade de Augusto ter saído de São Tomé. Clara garante à mãe que ali está em segurança e apressa-a para irem à avaliação psicológica para Laura conseguir a guarda das miúdas. Na rua, Augusto observa-as.

Rosa está de saída da casa de Francisca e assume diante dela que testemunhou porque Francisca realmente não trata bem o filho. Esta ameaça a empregada caso ela ouse testemunhar também na audiência pela guarda de Marta e Daniela.

Lobo e os seus homens dividem o dinheiro da peça vendida. Ricardo acha que Clara não vai gostar nada se descobrir que Lobo voltou ao crime. Este justifica que o fez para não ter problemas com a polícia.

Em casa, Manel tem o bebé Carlos ao colo e Helena está feliz por ter o neto por perto. Dolores chega furiosa com Alex e conta a todos que Alex mandou a neta abortar e que não a apoiou. Helena e Manel ficam chocados.

Gisela quer ficar escondida no quarto e fingir que está mesmo em Barcelona. Quim sente-se frustrado porque ela está muito chateada com ele.

Diana quer namorar com Lucas. Ele fica surpreendido e atrapalhado. Ela dá-lhe um beijo e vai embora.

Na adega, todos se despedem de Hélder e Sofia. Tomané está muito triste pelo fato de o irmão se ir embora e Liliana tenta consolá-lo e até marcou um quarto no hostel para passarem a noite e festejarem.

Clara e Afonso falam do estado de Laura e esperam que o juiz entregue a guarda das miúdas à mãe.

Marta fala da audiência e Francisca alega que Laura não está em condições de nada e que o juiz não lhe vai dar a guarda das filhas. Estas ficam muito assustadas.

Miranda está chateada com Dolores por ter ido falar com Alex. Armando também está muito revoltado com Alex. Nelson fala com o pai sobre a reforma antecipada e aconselha-o a contar tudo a Dolores.

Quim leva comida a Gisela a um quarto do hostel enquanto esta tira selfies e faz montagens fotográficas nos monumentos de Barcelona. De repente começam a ouvir Tomané e Liliana a fazerm amor e estranham que eles também estejam ali.

Lucas conta a Preciosa o que Diana fez. Tomané, muito feliz, fica ainda mais eufórico ao ver um futebolista. Vai falar com ele e pede-lhe ajuda para angariar dinheiro para as marchas populares.

Clara fala com Vicente sobre Laura. Pilar aparece e conta que têm uma pista de Telmo e pede que estejam todos atentos.

Afonso explica a Laura que Francisca é a culpada de tudo pois manipulou Eduardo e depois matou-o. Laura mostra vontade de ir visitar a campa do falecido marido.

Telmo recebe uma chamada de Augusto e fica satisfeito. Combinarm encontrar-se brevemente.

Francisca está furiosa por Manel ter conseguido a guarda do bebé Carlos e não quer que Rosa testemunhe na audiência das miúdas. Quando recebe o sms de Telmo a dizer que Augusto comunicou com ele, Francisca fica mais animada.

Cátia e Marta conversam sobre o aborto quando Alex aparece para saber como Cátia está. Esta mostra-se muito revoltada com as atitudes dele e discutem.

Na casa de chá, Dolores censura Miranda por não estar em casa a tomar conta da filha. Revela que está ali para fazer entrevistas às candidatas a namorada de Nelson. Miranda fica incrédula.