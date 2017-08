Resumo: 295º Episódio - 18 de agosto (sexta-feira)

Afonso tenta acalmar Laura mas esta sente-se responsável por tudo o que de mal lhes aconteceu. Pilar chega e entrega os documentos de Laura à cunhada, é novamente uma cidadã. De seguida, Pilar garante-lhe que vão apanhar Augusto e quando falam de Lobo, Laura percebe que a cunhada não gosta dele.

Vicente decide avançar com a proposta que Barbara apresentou de produzirem um painél com azulejos triangulares. Quando falam do fim do seu namoro com Helena, Vicente deixa bem claro que não pretende voltar para Pilar.

Armando partilha com Lucas que não vão conseguir tirar Raul da sociedade das cervejas. Quando este chega, Armando quer bater-lhe pelo que fez a Miranda. Lucas tenta acalmar Armando e agarra-o.

Quim faz mistura de várias bebidas e apesar de Alex o tentar travar, já está muito bêbado quando Gisela chega. Esta arrasta-o mesmo assim para a viagem.

Hélder dá as ultimas indicações ao irmão em relação ao bar de sumos. Tomané desabafa com o irmão sobre ter pedido um empréstimo para poder ter filhos. Hélder fica preocupado porque o irmão está atolado em dívidas.

Durante o almoço, Laura quer saber se Clara e Lobo namoram e a filha confirma. Gonçalo, o jornalista aparece e pressiona Laura a dar uma entrevista exclusiva. Laura fica muito assustada e Lobo manda-o embora.

Pilar conta a Sebastião que há confirmação de Telmo estar em Portugal, foi visto por um PSP. Quando Pilar recebe a chamada de Clara a contar que foram importunados por um jornalista, Pilar decide que é melhor convocarem uma conferência de imprensa para falarem sobre o caso de Laura.

Manel consegue a guarda de Carlos e está muito feliz. Agradece a Rosa o seu depoimento. Francisca, por sua vez, ameaça a empregada.

Diana oferece-se para ajudar Alice a levar as suas coisas para casa de Jorge. Cruza-se com Gabriel e falam de Bárbara. Diana decide contar que namora com Lucas, o que deixa Gabriel perturbado.

Miranda agradece a ajuda de Mafalda e fala com Cátia sobre o aborto. A filha pede-lhe desculpa e conta que acabou tudo com Alex porque ele não reagiu bem.

Quim e Gisela regressa a casa dos Paiva. Ela vem furiosa, não embarcaram porque Quim estava bêbado. Este conta, finalmente que tem medo de voar e Gisela fica frustrada.

Mafalda fala com Ricardo da pessoa que continua a fazer comentários maldosos na sua plataforma. Ricardo vai bloqueá-lo e Mafalda observa que o irmão está feliz.

Laura quer saber tudo sobre Lobo e Clara conta toda a verdade. Reforça que Lobo mudou de vida e até a ajudou a encontrar pistas de Laura. Esta sente-se cada vez mais culpada por tudo o que os filhos passaram.

Manel leva o bebé de casa de Francisca. Esta, furiosa, trata mal Daniela e Marta. Teresa ainda tenta acalmar a filha mas não consegue.

Amália continua muito magoada com Celeste e não a quer ver mais. Na AVA, Tomane e Liliana falam sobre as marchas e sobre bebés e esta aceita parar de tomar a pílula para engravidar.

Dolores quer o que se passou com Cátia e Miranda conta que a filha teve um aborto espontâneo. Acha que toda a família tem alguma culpa nisso.

Quim está de ressaca quando Helena chega e fala com Alex sobre a sua permanência na universidade. Autoriza-o a trabalhar na sua música mas tem de acabar o curso. Feliz, Alex concorda.