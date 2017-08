Resumo: 294º - 17 de agosto (quinta-feira)

Teresa e Afonso contam a Clara o estado de Laura depois da visita de Francisca e Daniela. Esta decide proibir a entrada de Francisca lá em casa e vai falar com a mãe. Clara abraça Laura e garante que vai ficar tudo bem. No entanto, Laura quer ficar sozinha e afasta a filha mais velha.

Manel visita o filho e Francisca tenta demovê-lo de irem a tribunal. Manel recusa a sua proposta e afirma que está a fazê-lo pela segurança do bebé e que dela, só quer distância.

Diana partilha com Jorge que lhe fez bem ir ao psiquiatra falar de Gabriel. Jorge aconselha a filha a seguir com a sua vida. Alice chega com a bebé Esperança e preparam-se para jantar.

Pilar pergunta a Bárbara e a Gabriel se sabem algo de Vicente e Helena terem terminado o namoro mas estes não sabem de nada. Quando ficam a sós, Bárbara conta a Gabriel que foi falar com Diana e que não correu nada bem. Para a tranquilizar, Gabriel mente dizendo que Diana é passado.

Clara e Afonso estão muito preocupados com Laura e Lobo prontifica-se para o que for preciso. Clara decide pedir a Rosa para testemunhar também a seu favor contra Francisca.

Sozinhas em casa, Daniela conta a Marta o que Francisca a obrigou a fazer para magoar Laura. Revoltada, Marta afirma que a culpa de tudo o que está a acontecer é de Laura que decidiu viajar e deixar os filhos sozinhos.

Telmo fala com Francisca sobre não saber do paradeiro de Augusto. Esta quer que ele arranje maneira de matar Laura e apesar de hesitante, Telmo cede à sua sedução.

Manel sente receio de retaliações de Francisca se não conseguir ficar com a guarda do filho. Helena tranquiliza-o e muda de assunto. Partilha ainda com o filho que vai conciliar o trabalho com as aulas de piano.

Dolores tenta pôr um anúncio no jornal para Nelson angariar uma namorada mas o preço é muito caro. Armando fica curioso mas ela desvia a conversa para o que ele ia contar diar antes. Ao ouvi-la falar, Armando perde a coragem de dizer que se demitiu da fábrica e que se vai reformar.

Preciosa pede a Nelson que a deixe ir trabalhar mais cedo pois já regressou de Cerveira e este trata-a de forma brusca. A seguir, todos brindam a Hélder e a Sofia.

O Dr. Nogueira garante a Francisca que não há hipótese de ela perder a guarda do bebé. Esta está irritada porque Rosa decidiu faltar logo no dia da audiência e acaba por pedir a Teresa para ficar com o bebé Carlos.

Clara pede a Rosa que testemunhe também contra Francisca na audiência para a guarda das irmãs. Rosa aceita e Clara fica satisfeita.

Marta culpa Laura por tudo o que sofreram e Clara chama a irmã à razão. Derrotada, Laura explica que tentou fugir mais do que uma vez mas Augusto apanhava-a sempre. A sentir-se culpada por ter julgado a mãe de forma errada, Marta cede e pede desculpa, dizendo que adora a mãe.

À porta do tribunal, Francisca diz a Manel que não vale a pena estarem ali. Manel recusa-se a fazer qualquer acordo com ela e ao ver Rosa chegar, Manel diz a Francisca que a empregada vai ser sua testemunha.

Perto da escola de dança, Daniela procura o fio da mãe com a ajuda de Guilherme. Finalmente encontra e conta a Gui que foi ali que Eduardo morreu.

Francisca fica furiosa ao saber que Rosa vai testemunhar contra ela. O Dr. Nogueira também reconhece que não há muito a fazer e que o juiz de certeza que vao querer ouvir Rosa pois é ela quem cuida de Carlos.

No armazém, Lobo dá um contacto a Roger e a Cruz para venderem a peça roubada. Negoceia a sua parte do negócio. Clara chega sem avisar e eles disfarçam. Lobo convida-a para almoçar e é para levar Laura também.