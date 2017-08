Resumo: 293º - 16 de agosto (quarta-feira)

Tomané desabafa com Hélder que sente que Liliana não confia nele e que parece que não quer ter filhos. Apesar de tudo, continua triste pelo fato de o irmão ir embora de Lisboa.

Preciosa regressa de Cerveira e conta a Lucas que não teve coragem de contar aos pais a verdade sobre a sua situação profissional. Dá a Lucas um envelope com cópias de arquivo sobre a morte da sua mãe mas ele já não que tocar mais nesse assunto.

Mafalda continua a receber comentários ofensivos na sua plataforma e fica irritada com isso. Joana partilha com ela que se inscreveu na escola e que vai acabar o ensino secundário.

Daniela sente muito medo de Francisca. Esta finge preocupação e afirma que não a quer ver triste e avisa-a de que irão visitar Laura.

Laura lê notícias de jornais e revistas antigas e percebe que muita coisa mudou na sua ausência. Assiste na televisão à noticia sobre o seu aparecimento e fica bastante transtornada.

Daniela fala assustada com Teresa ao telefone, sob o olhar de Francisca. De seguida, esta dá-lhe indicações do que pretende que a criança diga à mãe biológica Francisca no próximo encontro.

Bárbara vê os comentários maldosos na plataforma de Mafalda e aconselha a irmã a ignorar. A seguir conta à irmã que passou a noite com Gabriel e que não gostou de o ver tão preocupado com Diana.

Na consulta com o psiquiatra, Diana explica que ficou furiosa ao ver Gabriel e Bárbara aos beijos mas não se sente à beira de um surto. O Dr. Sousa aconselha-a a imaginar o futuro sem Gabriel.

Gisela fala com Quim sobre a viagem para Barcelona no dia seguinte. Cheio de receio, este tenta desmarcar mas Gisela não o permite. Quando Gisela vai embora, Quim desabafa com Nelson que está cheio de medo.

Helena conta a Amália que terminou tudo com Vicente mas que ficaram amigos. Alex quer deixar a faculdade e Helena discorda. Amália aconselha a filha a ponderar isso melhor.

Ao ver Clara entrar na PJ, Manel apressa-se a contar-lhe que Rosa vai testemunhar a seu favor e que, provavelmente, as suas irmãs ficarão sozinhas com Francisca.

A seguir, Clara reune-se com Pilar no seu gabinete e a tia pergunta-lhe se namora com Lobo. Clara assente e Pilar confessa que a julgava mais esperta mas não se quer meter na sua vida.

Francisca entra com Daniela em casa de Clara e Daniela não se aproxima de Laura. Quando todos menos esperam, a criança afirma que a sua mãe agora é Francisca pois esta nunca a abandonou, deixando todos em choque.

Marta vê notícias sobre Laura na televisão e Rosa repara que ela anda triste. Tenta fazê-la ver as coisas doutro prisma mas Marta não consegue sentir alegria.

Quando fica a sós com Laura, Francisca ameaça-a e aos filhos. Laura não se consegue defender e chora.

Vicente vai à PJ saber informações da investigação de Laura e, ao ver Manel, ressalva que não quer nenhum ressentimento com ele por já não estar com Helena. Pilar ouve tudo e fica curiosa. Pilar partilha com Manel que acha que Augusto já saiu de São Tomé.