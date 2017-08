Resumo: 292º - 15 de agosto (terça-feira)

Quim quer ficar a dormir em casa de Gisela mas esta hesita, não acha boa ideia. Liliana aparece e trocam insultos e, depois de terminada a discussão, Gisela e Quim vão para o quarto dela.

Na manhã seguinte, Francisca vê Daniela a ir buscar o colar de Laura. Manda Rosa levar Marta à escola e, quando fica a sós com Daniela, trata-a com crueldade.

Afonso vai treinar mas antes certifica-se que Joana não está lá. Mafalda defende-a e explica que Joana é muito atinada e que acredita na mudança de vida dela. Nilton tenta ajudar Mafalda com a sua plataforma mas esta recusa e partilha com Afonso que não simpatiza com o informático.

Lobo procura Clara, irritado com a ausência dela. Esta transmite-lhe que as coisas não estão a correr como esperado. Ele percebe e oferece-se para a ajudar. Pergunta-lhe, por fim, se estão bem e Clara assente e beija-o ternamemte.

Vicente percebe que Clara não contou praticamente nada a Laura para a proteger. No entanto, não resiste e conta-lhe que foi Francisca quem matou Eduardo e quem encomendou o desastre de avião em São Tomé. Laura fica em choque.

Francisca arrasta Daniela para o terraço onde matou Eduardo e ameaça matá-la a ela e a Marta se continuar a desafiá-la. Daniela chora e Francisca alega que o fato de Laura estar viva não muda nada entre elas. Daniela sente pânico ao ouvir isso.

Manel quer certificar-se junto de Rosa de que vai a tribunal testemunhar contra Francisca. Rosa afirma que não pode ficar calada com o que vê Francisca fazer.

Depois de saber tudo o que aconteceu na sua ausência, Laura fica muito nervosa e sente-se culpada de todo o sofrimento dos filhos. Afonso tenta acalmá-la quando Clara e Lobo chegam. Clara garante à mãe que Francisca há de pagar por tudo o que lhes fez.

Helena entrega a sua carta de demissão na fábrica de azulejos mas Vicente pede-lhe que fique pois são adultos e não haverá ressentimentos entre eles.

Armando repreende Gisela e diz-lhe que ela e Quim têm de ter consideração pelas pessoas lá em casa e que não deixaram ninguém dormir com o barulho que fizeram a noite toda.

Liliana está cheia de dores de cabeça por não ter dormido nada. Tomané conta-lhe que recebeu uma proposta de um agente para o ajudar a aumentar os seguidores do seu blogue. Espera assim ganhar muito dinheiro e já poderão ter um filho.

Dolores pede ajuda a Quim para arranjar uma namorada para Nelson. Quim fala-lhe das aplicações modernas para arranjar companhia e Dolores fica curiosa. De seguida, esta comenta com Cremilde que Amália não está bem da cabeça.

Celeste procura Amália para saber o que se passa com a amiga. Esta acaba por revelar que descobriu que o falecido marido a enganou com Odete e Celeste conta que já sabia de tudo mas nunca lhe contou para não destruir a sua família. Indignada, Amália manda-a embora e afirma que nunca a irá perdoar

Francisca diz a Vicente que faz questão de manter a guarda das filhas adotivas e alega que Laura não tem capacidade para nada. Irritado, Vicente avisa-a de que vai ficar sem nada.

Marta desabafa com Cátia sobre a ausência de Laura. Não percebe como é que a mãe ficou dois anos fora, sem comunicar com eles. Cátia sente dores no abdómen.

Dolores quer convidar Clara e Laura para irem lá jantar. Miranda alerta a mãe para não se meter onde não é chamada.