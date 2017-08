Resumo: 291º - 14 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quando Vicente lhe dá as chaves de sua casa, Helena revela que pensou bem e que não está preparada para avançar com ele para outro patamar de relacionamento. No fundo, considera-o mais amigo do que namorado ou marido.

Rosa pergunta a Manel por Marta e Daniela e tem esperança que, em breve, também o bebé Carlos seja retirado a Francisca. Manel recorda-a de que ela será decisiva com o seu depoimento e pede-lhe que esteja atenta e se ouve Francisca falar nos nomes Telmo e Augusto.

Clara e os irmãos preparam-se para almoçar quando Francisca aparece acompanhada de agentes da PSP para vir buscar Marta e Daniela. Declara que mesmo com Laura viva a adopção é irrevogável. Insiste em levá-las e alega que só está interessada no bem estar delas. Laura fica destroçada e Clara vê-se obrigada a contar tudo o que passaram com Francisca.

Depois de passarem a noite juntos, Gabriel e Bárbara, carinhosos, conversam um com o outro. Alice chega e Gabriel pergunta o que se passou com Diana mas Alice disfarça e desvaloriza .

No supermercado, Tomané fala com Quim sobre o vídeo de Gisela sobre impotência masculina e acusa-o de andar a falhar. Quim fica irritado e explica que não tem problema nenhum. Ao ver Tomané ali, Dolores conta-lhe que Amália vai sair da AVA e recusa-se a assumir o lugar dela, o que deixa Tomané preocupado.

Ao ver as fotografias que Liliana lhe mandou, Gisela fica furiosa por ela ter andado a mexer nas suas coisas. Lucas goza com as cuecas que vê nas fotografias. Armando começa a preparar a sua saída da fábrica e sabe que tem de arranjar forma de falar com Dolores a informá-la da sua reforma.

Telmo encontra-se com Francisca e conta-lhe que Augusto está a caminho de Angola, num cargueiro e que já lhe transmitiu o recado sobre Laura. Agora basta esperar que ele morda o isco.

Clara e Afonso querem saber junto de Pilar o que podem fazer para reverter a adoção das irmãs a favor de Laura. Pilar explica que será difícil mas que podem tentar.

Lobo fica irritado depois de Clara o despachar ao telefone. Cruz acusa-o de se ter tornado num cordeirinho desde que anda com Clara e Lobo quase o agride por isso.

Manel partilha com Sebastião que a cabana de Augusto ardeu com fogo posto mas conseguiram identificar material genético de Laura. Sebastião aconselha o amigo a esquecer Clara.

Tomané e Liliana procuram Amália para lhe perguntar se vai mesmo sair da AVA. Ela assente e passa-lhes o testemunho de concretizarem as marchas.

No supermercado, Dolores ouve uma conversa entre Nelson e Quim e fica aliviada ao saber que o filho já queria acabar o namoro com Esmeralda. Bárbara procura Diana para a confortar e esta trata-a com desprezo e diz-lhe que não era mulher para Miguel nem será para Gabriel.

Laura fica amedrontada com a visita do jornalista Gonçalo. Este quer obter declarações mas Clara e Afonso mandam-no embora. Laura não tem coragem para sair de casa.

No hostel, Ricardo convida Henrique para se mudar para o seu quarto. No entanto, Henrique quer ir com calma. Sebastião tenta convencer Lucas a entrar em contato com o pai mas este, depois de saber que o pai já tem outra família, prefere deixar tudo como está.

Helena conta a Manel que já não namora com Vicente, apesar de ele lhe ter feito muito bem. Helena reforça que vai ajudar o filho a conseguir a guarda do bebé Carlos.

Quando Laura visita as filhas em casa de Francisca, esta é cínica com a irmã. Clara garante que vai estar atenta. Depois de todos irem embora, Francisca maltrata Daniela por causa do colar de Laura e Rosa chega a tempo de evitar que ela faça pior.

Ao jantar, Nelson quase se descai sobre a reforma de Armando com Dolores. Falam do regresso de Laura quando Liliana e Tomané chegam e informam Dolores que vão ficar à frente da AVA.

Raul vai a casa de chá com o colar de pérolas e tenta perceber se Miranda está mais calma. Esta desfaz o colar com raiva e avisa-o que é melhor sair do bairro se ainda lhe resta um pouco de vergonha.

Quim quer ficar a dormir em casa de Gisela mas esta hesita, não acha boa ideia. Liliana aparece e trocam insultos e, depois de terminada a discussão, Gisela e Quim vão para o quarto dela.

Na manhã seguinte, Francisca vê Daniela a ir buscar o colar de Laura. Manda Rosa levar Marta à escola e, quando fica a sós com Daniela, trata-a com crueldade.