Resumo: 290º Episódio - 12 de agosto (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Armando pretende fazer um jantar especial para contar a Dolores que vai sair da fábrica e pedir reforma antecipada. Preciosa pede a Nelson uns dias para ir a Cerveira visitar os pais e Nelson é muito duro com ela.

Jorge diz a Alice que já falou com Diana para ela se mudar lá para casa. Diana sugere que jantem todos juntos. Tomané sente nostalgia pelo irmão ir embora de Lisboa.

Gisela quer descobrir com quem é que Raul anda metido através das redes sociais. A seguir, Gisela propõe a Quim irem ao quarto de Liliana e Tomané e tirarem uma fotografia na cama deles para os irritar.

Na adega, Gabriel e Bárbara beijam-se discretamente e Diana e Jorge assistem a isso. Diana fica muito tensa e admite que já desconfiava mas não consegue controlar o choro.

Marta continua desconfortável com o regresso de Laura. Daniela pede para dormir com a mãe e Laura assente. Clara conta a Afonso que Augusto apareceu na roça e Laura ouve e fica cheia de medo.

Francisca fala irritada com Telmo ao telefone e confirma-lhe que Laura está mesmo viva. Raul aparece em casa de Francisca para vir pedir o colar de pérolas de volta para conseguir convencer Miranda que não existe outra mulher na sua vida.

Telmo reforça diante de Francisca que ela já deixou de mandar na vida dele há muito tempo. No entanto, acredita que terão novidades de Augusto no dia seguinte.

Dolores fica muito contente com o jantar que Armando preparou e quando este se prepara para contar, é interrompido por Gisela, Quim, Liliana e Tomané que discutem acesamente. Irritado, Armando grita-lhes e manda todos embora.

Mafalda e Ricardo falam sobre Laura estar viva e sobre a aproximação que Ricardo gostaria de fazer a Henrique. Lucas aproveita que Preciosa vai a Cerveira para lhe pedir que pesquise lá, no arquivo do jornal, todas as notícias que encontrar sobre a morte da sua mãe.

Jorge está preocupado com Diana porque ela passou a noite fora de casa e tem o telefone desligado. Quando chega, Diana explica que esteve em casa de uma amiga e que falou com a mãe ao telefone. Refere que além da doença tem problemas normais iguais aos de tantas raparigas.

Na PJ, Clara e Lobo esperam por Laura que está a prestar depoimento com Pilar. Estão de mãos dadas e Manel fica constrangido com isso.

Laura começa a ficar muito nervosa à medida que relata o que aconteceu. Pilar não a quer pressionar e tenta acalmá-la. Laura recorda quando o avião caiu no mar, conseguiu emergir mas foi atingida por um destroço e ficou inconsciente. Declara a Pilar que devia ter morrido naquele dia. Não sabe quanto tempo esteve inconsciente e Pilar pergunta como é que ela ficou com Augusto.

Marta está revoltada e questiona se mãe não queria mesmo ficarem São Tomé e não percebe como é que não pediu ajuda. Afonso fica irritado e corta a conversa.

Francisca pretende atrair Augusto para Portugal para que este acabe com Laura e quer matá-lo a seguir. Telmo acha demasiado arriscado e para o fazerem é preciso muito dinheiro.

Cátia pergunta a Liliana se acha que está mais gorda. Liliana nega e está mais focada em reunir roupas grandes e velhas de Gisela para fazer chantagem com isso.

Lucas e Armando falam sobre Raul e como tirá-lo da sociedade das cervejas. Vicente pede a Armando que recomende alguém para o seu lugar. Gisela oferece-se para ser ela a mestre-pintora dos Azulejos Resende.

Quando Vicente lhe dá as chaves de sua casa, Helena revela que pensou bem e que não está preparada para avançar com ele para outro patamar de relacionamento. No fundo, considera-o mais amigo do que namorado ou marido.

Rosa pergunta a Manel por Marta e Daniela e tem esperança que, em breve, também o bebé Carlos seja retirado a Francisca. Manel recorda-a de que ela será decisiva com o seu depoimento e pede-lhe que esteja atenta e se ouve Francisca falar nos nomes Telmo e Augusto.

Clara e os irmãos preparam-se para almoçar quando Francisca aparece acompanhada de agentes da PSP para vir buscar Marta e Daniela. Declara que mesmo com Laura viva a adopção é irrevogável. Insiste em levá-las e alega que só está interessada no bem estar delas. Laura fica destroçada e Clara vê-se obrigada a contar tudo o que passaram com Francisca.