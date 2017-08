Resumo: 289º Episódio - 11 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso e Clara esperam nervosos por Laura. Quando esta chega com Lobo e Pilar, Afonso abraça emocionado a mãe. Laura tem receio de tudo e Clara tenta acalmá-la dizendo que agora está em segurança.

Manel conta a Sebastião que o coordenador da PJ está desconfiado da queixa de Francisca pois a história tem várias incoerências. Sebastião acha que Francisca não tem hipóteses e que ele e Pilar estão do seu lado.

Na véspera do casamento, Raul dá o voucher a Miranda como presente de casamento. Quando Miranda fala do colar e este não lho dá, Miranda percebe que ele a anda a enganar. Declara que o odeia e que o vai fazer sofrer. Raul sai da casa de chá a correr, com Miranda atrás dele. Dolores e Gisela agarram-no com a ajuda de várias mulheres e cortam-lhe as calças.

Vicente fica chocado ao saber o estado de Laura. Observa que as sobrinhas esperam que ela venha resolver todos os problemas e que Laura não está capaz disso.

Clara diz a Laura que terá de ser vista por um médico mas esta não quer que ninguém a veja nem lhe toque. Clara dá-lhe banho e fica impressionada com as suas marcas no corpo.

Francisca encontra-se com Telmo e, muito irritada, diz-lhe que não fez o trabalho pelo qual pagou e exige que Laura e Augusto sejam eliminados.

Clara conta a Afonso que ficou impressionada com as marcas no corpo da mãe. Afirma que ela está muito frágil e que não sabe se vai recuperar tão cedo.

Jorge fala com Diana sobre Alice e Esperança irem viver lá para casa e esta assente. Diana afirma que pode não ser fácil mas que se vai esforçar para que corra tudo bem.

Dolores e Cátia entram cautelosas em casa e encontram Miranda com o olhar vazio, sem reação. Cátia abraça a mãe e disfarça quando sente uma pontada na barriga.

Hélder diz a Tomané que está a pensar em ir viver para Almeirim com Sofia. Tomané quer que o irmão seja feliz mas tem pena que ele se vá embora.

Timóteo entra em casa e encontra Augusto a revistar a casa à procura de Laura. Timóteo explica-lhe que Laura já está em Portugal e aconselha-o a entregar-se à polícia.

Laura está ansiosa e nervosa com o reencontro com as filhas. Ao ver a mãe, Daniela abraça-a de imediato mas Marta fica sem reação.

Cruz e Roger falam sobre o assalto mas disfarçam quando Lobo entra. Guilherme abraça o pai cheio de saudades.

Ricardo fica a saber que Laura está viva por Sebastião e fica chateado por ninguém da família lhe ter contado nada. Henrique observa que ele é que se afastou da família.

Todos estão surpresos com o estado Laura que está assustada e apreensiva. Francisca chega, de surpresa, e ficam todos em choque. Francisca finge-se emocionada por ver a irmã viva.

Edite está preocupada por Augusto continuar à solta. Timóteo explica que já avisou as autoridades e ambos desejam que, em Portugal, Laura consiga esquecer tudo o que sofreu ali.

Francisca continua o seu teatro e diz que parece um sonho Laura estar de volta. Todos estão contra ela e mandam-na embora. Antes de sair, Francisca pede a Laura que não acredite em tudo o que lhe vão contar.

Francisca sai, cheia de ódio e Clara segue-a e afirma que o jogo mudou e que vai recuperar tudo de volta e mandá-la para a prisão.

Manel trabalha no caso de Laura, tentando relacionar Telmo com todos os acontecimentos. É surpreendido por um jornalista que quer obter informações mas Manel não revela nada e manda-o embora.

Armando pretende fazer um jantar especial para contar a Dolores que vai sair da fábrica e pedir reforma antecipada. Preciosa pede a Nelson uns dias para ir a Cerveira visitar os pais e Nelson é muito duro com ela.