Resumo: 288º Episódio - 10 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Armando está cabisbaixo e Gisela pergunta-lhe o que tem e este não adianta muito. De seguida, Gisela vê o perfil do pai de Lucas que aceitou o seu pedido de amizade no facebook.

Armando declara a Vicente que está decidido a pedir a reforma antecipada. Vicente é apanhado de surpresa. De seguida, Vicente interroga Helena se já pensou a sério sobre irem viver juntos.

Na PJ, Manel encontra Francisca que já estava de saída. Ela afirma diante dele que ele não vai conseguir ficar com o bebé Carlos e declara que já fez queixa contra ele e contra Afonso.

Armando sonda Dolores sobre sair da fábrica e esta diz-lhe que não se atreva a fazê-lo. Miranda conta, lisongeada, aos pais que Raul lhe comprou um lindo colar de pérolas.

Gisela e Quim ouvem Tomané e Liliana a fazerem sexo de forma indiscreta. Gisela quer fazer o mesmo com Quim para lhes mostrar que são melhores do que eles.

Na adega, Sebastião dá uma pasta a Lucas com informações sobre o seu pai. Noutra mesa, Ricardo aproxima-se de Vicente e pergunta ao pai se ele se importa de jantar com Henrique. Vicente mostra-se pouco à vontade com a situação e deixa-os sozinhos.

Mafalda começa a ficar incomodada com o facto de andar a receber mensagem de haters na sua plataforma online. Pilar chega e Bárbara revela à mãe que Vicente e Helena estão a pensar ir viver juntos, deixando-a incomodada.

Ao saber disso, Amália aconselha a filha a avançar e a deixar de arranjar desculpas para ser feliz. Manel chega e conta-lhes que Francisca apresentou queixa contra ele, mas sem fundamento.

Em São Tomé, Laura despede-se de Edite e Timóteo e reforça que a salvaram e que nunca os irá esquecer. Lobo avisa Laura que está na hora de irem.

Clara e Afonso contam às irmãs que a mãe está viva, o que as deixa em choque. Francisca manda-os embora e Clara aproveita o momento para lhe contar que Laura está viva. De seguida, Afonso e Clara saem com as irmãs e Francisca não as quer deixar ir e não quer acreditar que Laura está viva. Pilar confirma tudo e avisa-a de que é melhor ela deixar as miúdas irem.

Quando fica a sós, Francisca tem uma crise de nervos e toma um calmante. Chama Rosa aos gritos para que tome conta do bebé Carlos e quando esta lhe pergunta pelas meninas, Francisca grita dizendo que foram embora para sempre.

Manel desabafa com Gabriel em relação a Clara e sente-se mal por ela estar numa relação com Lobo. Para piorar este só a tem ajudado.

Marta ainda está a processar a informação de que a mãe está viva. Clara conta a Afonso que falou com o advogado sobre a queixa de Francisca e Afonso declara que não quer ir preso.

Cátia continua enjoada mas disfarça. Gisela faz vídeo quando Liliana aparece e trocam insultos. Dolores convoca toda a família para estar presente no casamento de Miranda mas recusa-se a ir.

Mafalda recebe mais uma mensagem do hater e Sebastião oferece-se para o localizar. Ao saber que Laura está viva, Mafalda fica muito contente.

Jorge pergunta a Alice se quer ir viver com ele para sua casa pois não quer deixar Diana sozinha agora que Miguel e Simone se foram embora. Esta afirma que está disposta a isso.

Ao observar Lucas a ver o perfil de facebook do pai, Diana pergunta-lhe quem é. Lucas é bruto com ela mas desculpa-se a seguir e acaba por desabafar com ela.

Perante a novidade de Laura estar viva, o Dr. Nogueira explica a Francisca que ela é a viúva legitima de Eduardo mas que vai ficar sem a herança de Laura. Francisca pergunta-lhe se é possível ficar com a guarda de Marta e Daniela e o advogado fica de averiguar isso.

Afonso e Clara esperam nervosos por Laura. Quando esta chega com Lobo e Pilar, Afonso abraça emocionado a mãe. Laura tem receio de tudo e Clara tenta acalmá-la dizendo que agora está em segurança.