Resumo: 287º Episódio - 9 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vicente volta a repreender Armando porque um cliente apresentou várias queixas. Armando fica de rastos e percebe que se calhar chegou a altura de pedir uma reforma antecipada.

Vicente comenta com Helena que não sabe o que fazer em relação a Armando. Depois desanuvia a conversa e sugere a Helena que deviam ir viver juntos.

Depois de aterrarem em Portugal, Manel diz a Clara que vão ter de esperar pelos agentes do SEF. Ela questiona se vai mesmo ficar presa e Manel tem esperança que o facto da sua mãe estar viva possa ser uma atenuante.

Afonso encontra-se com as irmãs em casa de Francisca e explica-lhes que Clara tem uma coisa importante para lhes contar e que têm de arranjar maneira de a verem. No entanto, Francisca não as deixa sair de casa.

Em São Tomé, Lobo distrai-se enquanto faz uma chamada para Guilherme. Laura afasta-se e é apanhada por Augusto que lhe tapa a boca e afirma que ela lhe pertence. Lobo não os vê a desaparecerem.

Sebastião vê o facebook do pai de Lucas. Manel chega com Clara e esta não quer ir presa. Pilar explica à sobrinha que já fez tudo o que podia por ela. Agora depende da decisão do juiz.

Francisca desabafa com Alice que se o pedido de Manel for para a frente, a amiga terá de testemunhar a seu favor. Revela ainda que Manel continua a ser o seu amor e que sé está com Raul pelo sexo.

Augusto tira uma corrente e Laura sente pânico por estar novamente presa por ele. Lobo chega e aponta-lhe uma arma. Augusto acaba por fugir e Laura implora a Lobo para que não a deixe sozinha.

Daniela receia que Francisca descubra que ela e Marta faltaram às aulas. Pergunta o que será tão importante que Clara e Afonso têm para lhes contar.

Simone e Miguel prontos para viajar, despedem-se de Diana. Simone e Diana abraçam-se e de seguida, quando fica a sós com a sobrinha, Miguel diz-lhe que basta uma palavra dela para cancelar a viagem.

Na fábrica de azulejos, Bárbara recorda momentos que teve com Miguel e fotos de quando estavam juntos. Entrega nova proposta a Vicente para inovarem no negócio e este rejeita à partida. Bárbara considera arranjar outro emprego pois não gosta da maneira como o pai trata as situações com ela e sente-se inútil ali.

Dolores convida Diana para ir jantar lá a casa e esta vê-se obrigada a explicar que não está interessada em Nelson. Esmeralda aparece e devolve tudo o que roubou. Depois disso, Nelson manda-a embora.

No hostel, Tomané traz na mão uma jarra que partiu. Amália vem falar com ele e, sem querer, parte a jarra e corta-se, ficando muito nervosa. Não deixa ninguém mexer em nada com receio de os contaminar, limpa tudo e sai.

Laura está tensa e encolhida, com proteção policial. Lobo diz-lhe que vai regressar a Portugal nesse mesmo dia, mesmo sem documentos e Laura chora de alívio.

Na PJ, Sebastião avisa Manel que Laura vai regressar a Portugal de urgência por ter sido atacada novamente por Augusto. Manel, resignado, explica ao amigo que tem de se desligar de Clara pois ela foi bem explícita ao dizer que está bem com Lobo.

No tribunal, o Juiz lê a sentença de Clara. Esta é condenada ao pagamento de uma multa e mantém o regime de liberdade condicional. Clara suspira aliviada.

Ricardo e Roger preparam um assalto a uma galeria quando Guilherme chega, de surpresa. Ficam muito atrapalhados.

Francisca fica irritada ao saber que Clara não ficou presa. Decide apresentar queixa de Afonso e Manel pelo sucedido na quinta, meses atrás.

Miranda pede desculpa a Raul por estar sempre a falar dos seus erros e garante que vai conseguir esquecer tudo. Alex vem falar com Cátia para se certificar de que ela fez mesmo o aborto e Cátia afirma que sim.