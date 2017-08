Resumo: 286º Episódio - 8 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nelson conta a toda a família que Esmeralda é o ladrão do bairro. Todos ficam espantados.

Na adega, ao jantar Diana despede-se de Miguel e Simone com um abraço e afirma que lhe vão fazer falta. De seguida, fala apreensiva com Gabriel que se esforça para ser simpático. Bárbara chega e comenta diante de todos que sempre soube que as coisas entre eles não iriam resultar e deseja-lhe boa sorte para a nova etapa da sua vida. Miguel fica abalado.

No hostel, Lucas está distante e Preciosa e Sebastião perguntam-lhe o que quer fazer em relação ao seu pai. Sebastião até se oferece para o localizar através da PJ e Lucas aceita, hesitante.

Em casa dos Paiva, Quim e Helena põem a mesa para o jantar com Vicente e Alex está amuado. Quando Gisela chega para jantar, a convite de Quim, Vicente e Helena ficam constrangidos com o seu excesso de à vontade e comentários.

Cruz comenta com Roger e Ricardo que Lobo está um cordeirinho desde que namora com Clara. Mesmo contra a vontade do chefe, Cruz propõe fazerem um novo assalto e os outros alinham.

Francisca abre porta de sua casa a Raul que está atrasado. Recorda-o que não gosta de ser ignorada e manda-o gerir melhor as coisas com a sua mulher. Para a compensar, Raul oferece-lhe um colar de pérolas que Miranda viu no seu casaco.

No avião, Clara e Manel estão muito desconfortáveis. Ele pergunta-lhe se a relação dela com Lobo é séria e se ela está apaixonada. Clara evita responder e perante a intransigência de Manel em perdoá-la pelo assalto onde Carlos morreu, Clara ordena-lhe que a deixe seguir o seu caminho.

Ainda durante o jantar em casa de Helena, Gisela fala com Vicente sobre a feira em Barcelona, o que deixa todos incomodados. Para piorar tudo, Gisela é inconveniente e sugere que Helena e Vicente se casem e vão viver juntos.

Em casa, Cátia está triste e chora com Armando mas não lhe revela nada do que se está a passar com ela. Incomodados, Armando e Dolores ouvem Liliana eTomané a fazerem sexo no sótão.

Em São Tomé, Edite dá chocolate “Amor Maior” para Laura provar e esta reconhece que perdeu muita coisa nos dois anos que esteve presa. Tudo lhe parece distante. Timóteo chega e Laura fica desconfortável.

Ao sair da roça, Laura vê Augusto à espreita e fica muito assustada. Lobo não vê ninguém e pensa que ela pode estar em delírio mas assente que vai protegê-la.

O Dr. Nogueira reforça a Francisca que se a justiça for cumprida, Clara será detida mal saia do avião. Graça aparece e comunica a Francisca que Manel pediu a guarda única do filho.

Miranda observa que são muito estranhos os horários que Raul anda a fazer e este vitimiza-se. Odete encontra-se novamente com Amália e refere que não tem a certeza se foi o marido dela que lhe transmitiu a doença.

Nelson acaba namoro com Esmeralda e explica que já só estava com ela por pena. Esmeralda não se conforma e tenta alegar que é cleptomaníaca mas ninguém a acredita e todos afirmam que vão apresentar queixa na polícia. Por fim, fazem com que Esmeralda peça desculpa a Diana.