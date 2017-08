Resumo: 285º Episódio - 7 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No hostel, Preciosa e Sebastião contam a Alice e a Liliana que o pai de Lucas o abandonou quando a mãe morreu. Esta tentou salvar o filho de ser atropelado e morreu no seu lugar. Lucas não quer nem ouvir falar do pai por causa disso.

Na fábrica Armando está muito cansado depois de ter feito uma direta. Vicente dirige-se a ele e repreende-o, deixando-o ainda mais abalado. Lucas vê o facebook do pai e Gisela quer saber a sua história.

Francisca, desesperada, pede a Telmo para encontrar Augusto e perceber o que aconteceu depois do acidente da avioneta.

Daniela chora quando Marta chega a casa e pergunta o que se passa com a irmã. Daniela conta-lhe que Francisca lhe bateu porque descobriu que Clara e Manel estão em S.Tomé. Marta fica confusa sem perceber porque razão a irmã mais velha lhes mentiu sobre o destino de viagem.

Na PJ, Pilar e Sebastião falam sobre a possibilidade de Laura e Clara regressarem a Portugal, nesse mesmo dia. O Dr. Nogueira aparece pois quer averiguar como está o processo contra Clara.

Vicente comenta com Bárbara o deslize de Armando num painel. Bárbara considera-o muito brando com os empregados e Vicente reage mal, está farto que ela questione o seu trabalho. Depois de Bárbara sair, Helena desafia Vicente para ir jantar a sua casa.

No ginásio, Diana treina mas perde as forças. Mafalda alerta-a para ter cuidado. Diana deixa bem claro que não quer tratamento especial. Miguel chega para levar a sobrinha e Diana conta a Mafalda que ele vai viver para o Brasil.

Quim trabalha num caso quando Nelson entra com Esmeralda, em sua casa. Vem tirar tudo a limpo com Quim sobre ter assediado Esmeralda e Quim revela que é Esmeralda que anda a roubar e mostra as imagens da vigilância do supermercado.

Cátia passa o dia em casa, maldisposta e ouve no sótão a cama a ranger e gemidos. É Liliana e Tomané que estão a fazer amor porque pensam que estão sozinhos. Quando desce Tomané fica atrapalhado ao perceber que Cátia e Dolores estão ali. Esta aproveita para lhe pedir informações sobre a AVA.

Mafalda entra em casa e conta a Bárbara que Miguel vai viver para o Brasil com Simone. A irmã fica apreensiva.

Laura tem memórias de Augusto e Clara tenta acalmá-la. Manel aparece e explica que Clara terá de partir nesse dia sem a mãe. Lobo observa que não adianta a Clara ficar em São Tomé para ser presa a seguir e oferece-se para ficar com Laura.

Pilar conta a Teresa e a Vicente que Laura ainda não pode viajar. Francisca entra e fica surpreendida ao vê-los reunidos. Pilar avisa-a que se ela se vingar nas sobrinhas vai ter problemas graves.

Manel pede a Edite que vá estando atenta a Laura. Clara agradece profundamente e Edite por ter salvo a mãe e despedem-se.

Laura sente medo de Lobo mas Clara garante-lhe que ele só a vai proteger. Emocionada explica à mãe que são só mais uns dias até estarem juntas e despede-se a chorar, partindo com Manel a seguir.

Marta interroga Afonso sobre o que Clara foi fazer a São Tomé. Afonso, nervoso, não lhe conta a verdade mas garante que vão ficar juntos mais depressa do que se pensa.

Francisca mostra diante Teresa que sabe que caixão de Laura estava vazio. A mãe mente, dizendo que foi por essa razão que Clara foi a São Tomé. Daniela abraça a avó cheia de medo de Francisca.

Em São Tomé, Edite anda às compras com Laura. Esta está ansiosa com a partida de Clara. Lobo aproxima-se e refere que a polícia quer que ela vá identificar a cabana que julgam ser de Augusto e Laura recusa, aterrorizada.

Em casa de Dolores, Gisela e Liliana embirram uma com a outra.