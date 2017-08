Resumo: 284º Episódio - 5 de agosto (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joana procura Afonso para lhe pedir desculpa. Afirma que não sabe ter alguém que goste dela nem sabe como é gostar de alguém. Afonso não cede e manda-a embora. Joana vai magoada.

Vicente chora ao ver as fotografias de Laura. Bárbara interrompe e Vicente disfarça. Bárbara vem pedir ao pai para dar um raspanete a Gisela por ser tão abusiva no local de trabalho.

Armando nota que Lucas está triste. Bárbara vai ter com Gisela e avisa-a de que se voltar a fazer outro vídeo na fábrica será despedida.

Amália gela ao ver Odete, novamente. Esta afirma que ainda não terminaram a conversa e revela que tem SIDA e que pode ter sido o marido de Amália a transmitir-lhe a doença e que Amália também pode estar contaminada.

Em casa, Cátia está de ressaca e Miranda dá-lhe chá para se recompor. Está preocupada com a filha. Cátia chora. Marta chega e repreende-a por andar a beber grávida. Cátia não está preocupada porque aquele bebé não vai nascer.

Francisca pergunta a Helena por Manel e esta diz que ele saiu para uma emergência. Quim descai-se e conta que o irmão foi para São Tomé. Francisca fica irritada.

Clara explica a Laura que a polícia já está a tratar de tudo para ela regressar a Portugal. Manel aparece e avisa Clara que tem de voltar, a bem ou a mal e mostra-lhe as algemas.

No ginásio, Mafalda vê Joana a devolver a caixa dos ténis ao sócio com quem andava a flirtar. Mafalda vai ter com ela e Joana chora, dizendo que quer mudar de vida.

Francisca chega furiosa a casa e agarra Daniela. Acusa-a de lhe ter mentido e de não lhe ter contado que Manel e Clara estão juntos em São Tomé. Dá-lhe estalo e Rosa assiste a tudo.

Muito irritada, Francisca deita ao chão tudo o que apanha. Liga a Manel, sem sucesso e deixa-lhe uma mensagem a avisar de que este não volta a ver o filho nunca mais.

Laura está muito assustada por ter visto as algemas. Clara declara que só volta para Portugal na companhia de Laura. Lobo está irritado com a proximidade entre Clara e Manel. Manel conta a todos a mensagem de Francisca e Clara teme pelas irmãs.

Quim está ansioso por ter falado de Manel. Amália está alheada com as descobertas que fez mas quando Celeste chega, não a deixa cumprimentá-la.

Raul recebe chamada de Francisca e fica constrangido. Quim conversa com Esmeralda sobre os roubos e afirma que tem provas contra ela. Ela sai a chorar.

Dolores diz a Nelson que devia agarrar a oportunidade já que Miguel se vai embora. Esmeralda entra a chorar, no supermercado e mente afirmando que Quim se fez a ela.

Em São Tomé, Manel fala com a embaixada portuguesa para tentar acelerar o processo dos documentos de Laura. Lobo chega e discutem um com o outro por causa de Clara. Lobo afirma que Clara o escolheu a ele, deixando Manel irritado.

Laura tenta perceber porque razão Clara esteve presa e esta explica que cometeu crimes para defender Afonso de pessoas criminosas. Laura pede para falar com os filhos que estão em Portugal e Clara liga a Afonso.

Afonso está a estudar, a ouvir música, quando o seu telefone toca. Clara passa o telefone a Laura e Afonso chora ao reconhecer a voz da mãe.