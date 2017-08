Resumo: 283º Episódio - 4 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel está muito chateado e diz a Clara que São Tomé era um sítio deles e repreende-a por ter trazido Lobo ali. Clara tenta explicar-se e afima que ele está muito exaltado e que deve acalmar-se primeiro antes de falar com Laura.

Vicente sente-se preocupado com Teresa e como esta irá reagir ao saber que Laura está viva. Acaba por lhe contar tudo e Teresa, incrédula, chora de emoção.

Francisca ameaça Pilar, se esta ignorar a queixa contra Clara, ela fará também queixa contra Afonso. À saída, Francisca pergunta a Sebastião por Manel mas este não lhe responde.

Mafalda mostra a Bárbara que já não precisa da manga de compressão. Bárbara, por sua vez, partilha com a irmã que Gabriel a beijou e que estão a ver como correm as coisas entre eles. A sua alegria passa quando recebe um link para um vídeo de Gisela na fábrica. Furiosa, Bárbara afirma que devia despedi-la.

Quim pede a Gabriel comprimidos fortes para dormir durante o voo. Tomané observa a Dolores que tem de pedir desculpa a Liliana pelas acusações que lhe fez.

Liliana está de malas feitas para ir embora. Gisela troça dizendo que ela podia ter ido embora antes de estragar a roupa toda. Discutem, uma vez mais.

Miranda preocupada com Cátia, pergunta-lhe o que se passa. A filha quase conta tudo mas são interrompidas por Alex. A sós com ele, Cátia mente, dizendo-lhe que já fez o aborto.

Depois de Afonso visitar as irmãs, Francisca diz-lhe que fez queixa de Clara e que esta vai ser presa assim que aterrar em Portugal. Afonso olha-a com desprezo e quase se agridem mutuamente.

Edite e Timóteo acham que Manel está muito abatido e percebem que é por causa de Lobo estar ali. Manel refere aos tios que Lobo não é boa pessoa e, de seguida, fala com Pilar ao telefone. Fica assim a saber que Clara está metida em problemas e que deve regressar o quanto antes a Portugal.

Teresa visita Pilar na PJ e quer confirmar que a filha Laura está mesmo viva. Fica a saber que Laura esteve em cativeiro o tempo todo e que ainda não apanharam o raptor. Pilar pede-lhe que não conte nada a ninguém sobre Laura estar viva.

Miguel e Simone contam a Diana que se vão embora de Portugal e esta fica desapontada, no entanto, tenta assimilar. Miguel quer fazer algo para se despedir da família e dos amigos.

Apesar de estar irritada com a roupa toda encolhida, Dolores pede desculpa a Liliana e pede-lhe que não vá embora.

Hélder ganha coragem e diz a Sofia que quer ir viver com ela para Almeirim e que pode deixar o quiosque com Tomané que tem feito um ótimo trabalho. Preciosa partilha com Lucas que o seu pai viu o pai de Lucas em Cerveira mas este recusa-se a falar disso e não quer saber do pai para nada.

Na casa de chá, durante um espetáculo das Zorras, Cátia está ligeiramente alcoolizada mas ninguém repara. Quim tenta apanhar novamente Esmeralda a roubar mas não consegue.

Lobo mostra a Clara a arma que arranjou para as proteger. Quando lhe pergunta sobre o que falou com Manel, Clara fica sem paciência para cenas de ciúmes. Laura vê as, emocionada as fotografias dos filhos.

Joana procura Afonso para lhe pedir desculpa. Afirma que não sabe ter alguém que goste dela nem sabe como é gostar de alguém. Afonso não cede e manda-a embora. Joana vai magoada.

Vicente chora ao ver as fotografias de Laura. Bárbara interrompe e Vicente disfarça. Bárbara vem pedir ao pai para dar um raspanete a Gisela por ser tão abusiva no local de trabalho.