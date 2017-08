Resumo: 282º Episódio - 3 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores tira a roupa da máquina e repara que está tudo encolhido. Foi Liliana quem fez a máquina e Dolores acusa-a de ter feito de propósito. Discutem acesamente.

Cátia não teve coragem de ir à clínica. Preocupada, Marta diz que a situação é muito grave e que ela devia contar o que se está a passar a Miranda. Cátia afirma que ainda precisa de tempo para isso.

Em São Tomé, Laura, ainda em choque, declara que prefere morrer a voltar para as mãos de Augusto. Pergunta por Eduardo a Clara e esta explica que o pai morreu.

Francisca fica surpreendida com uma visita de Amália e Helena que aparecem em sua casa, dizendo que têm saudades do bebé Carlos e que gostavam de estar com ele. Dissimulada, Francisca tenta parecer amável.

Em consulta com o Dr. Sousa, Diana expõe que está a reagir bem à medicação mas queixa-se que todas as pessoas ao seu redor se afastam dela. O médico tenta explicar que isso acontece mas não é por sua causa.

No hostel, Gabriel fica surpreso ao ver Bárbara ali. Esta vem esclarecer o beijo e Gabriel cala-a, beijando-a. Bárbara fica ainda mais confusa quando ele lhe diz que gosta dela.

Jorge pergunta a Miguel se a sua decisão de ir para o Brasil é para fugir aos problemas que existem ali. Este reforça que não e que gosta mesmo de Simone e que quer ser feliz com ela.

Francisca quer que Daniela ligue a Clara a dizer que está muito doente e que tem de voltar rapidamente. De seguida, ordena-lhe também que chame Afonso lá a casa pois quer fazer-lhe algumas perguntas. O Dr. Nogueira chega e informa Francisca que Clara saiu do país sem pedir autorização.

Helena e Vicente combinam passar a noite juntos. Pilar interrompe, o que deixa Vicente chateado. Esta vem contar que está confirmado que Laura está viva. Vicente, contente, abraça a ex-mulher o que deixa Helena perturbada.

Gisela grava vídeo sobre a importância do tamanho do pénis. Armando chega muito atarefado e pede um esforço a Lucas e a Gisela para não falharem novamente. Gisela pergunta a Lucas por Diana mas este manda-a meter-se na sua vida.

Quim desabafa com Nelson porque tem pavor de andar de avião mas pede-lhe que não conte a ninguém. Preciosa entra e Nelson desvia a conversa e começa a falar de Esmeralda.

Na casa de chá, Amália espera por uma amiga antiga ali do bairro que já não vê há muitos anos. Odete chega e revela que teve uma relação com o falecido marido de Amália, reforçando que ele não prestava e que teve outras mulheres. Amália sai dali ofendida e recusa-se a ouvir mais.

Henrique e Alice analisam o projecto do novo edifício. Ricardo chega e convida Henrique para irem ao cinema. Henrique recusa e depois de Ricardo ir embora, Alice avisa-o que ainda vai perder Ricardo.

Manel liga a Helena para dizer que fez boa viagem e pede-lhe que não conte a Francisca que está em São Tomé.

Clara está muito abatida por ver a mãe naquele estado, nem consegue imaginar por tudo o que Laura passou. Lobo tenta acalmá-la quando Manel chega e explica que veio por motivos de trabalho. Clara quer falar com ele, a sós.

Pilar recebe Francisca contrariada no seu gabinete da PJ. Esta vem denunciar que Clara saiu do país sem autorização e percebe logo que Pilar já sabia. Decide fazer uma denúncia.