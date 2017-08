Resumo: 281º Episódio - 2 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manel procura Clara mas Afonso explica que ela foi fazer uma formação ao Algarve. Manel fica desconfiado e Afonso deixa uma mensagem a avisar Clara.

Marta discute com Francisca por esta ter deixado Daniela trancada o dia todo. Daniela tenta apaziguar os ânimos e desvaloriza a situação.

Diana pergunta a Simone se vai embora por causa dela e esta afirma que vai por todos os motivos, menos por causa dela. Miguel aceita ir viver com Simone para o Brasil.

Gisela convida Nelson e Esmeralda para irem com ela e com Quim a Barcelona mas Nelson recusa. Preciosa faz conversa com ele sobre os esquemas de Dolores e afirma que ele é especial. Nelson fica confuso.

Cátia pede a Marta que a acompanhe quando for fazer a interrupção da gravidez.

Cátia põe as mãos na barriga para ver se já se nota e Miranda estranha. Raul chega e sente-se culpado. Mente dizendo que já tratou de tudo para o casamento.

Manel procura Pilar em sua casa para lhe contar que Laura está mesmo viva e que está em casa de Edite, em São Tomé. Partilha ainda que não consegue falar com Clara e que tem a certeza de que Afonso lhe está a esconder algo.

Daniela pede a Marta que não provoque mais Francisca. Chega Pilar e quer saber de Clara e Marta fica desconfiada.

Laura ganha confiança e sai de casa. Chora e sorri de alegria e tristeza. Está livre. Quando olha em frente, vê Augusto e corre em busca de socorro. Laura entra em casa, em pânico, com Augusto atrás, que tenta parecer amigável. Afirma diante de Edite e Timóteo que Laura tem de ir com ele. Estes enfrentam-no e não o deixam fazer nada.

Nesse momento, Lobo e Clara estão num jipe a caminho da roça de Edite. Clara não pára de pensar em Manel e nos momentos que passaram ali. Lobo repara nisso e afirma que vai estar sempre com ela.

Manel comunica a Pilar que confirmou com o SEF que Clara apanhou um avião para São Tomé. Pilar fica incrédula.

Laura continua em pânico e Timóteo insiste para irem à polícia. Sai, mas volta a entrar apressado, dizendo que Clara está lá fora.

Clara e Lobo chegam à roça. Laura está à porta e Clara não quer acreditar quando vê a mãe. Corre para ela e caem no chão, abraçadas a chorar.

Augusto está furioso e barafusta dizendo que Laura ainda vai ser dele, novamente. Com um bidon de gasolina rega a casa e pega-lhe fogo.

Laura chora em pânico enquanto Clara tenta perceber quem é o homem com quem a mãe esteve esse tempo todo. Laura receia que ele volte para lhes fazer mal.

Francisca não quer que Rosa conte a ninguém que Daniela ficou fechada no quarto o dia todo sem comer e sem beber. Esta afirma que Francisca é boa mãe.

Francisca recebe uma mensagem de Telmo e manda Raul embora.

Manel fala com Edite ao telefone que lhe diz que Clara foi à polícia com Laura. Sebastião revela que Lobo também está em São Tomé com Clara. Pilar dá um bilhete avião a Manel para partir, de imediato.

Ao telefone com Manel, Edite está surpreendida com a visita de Clara e acha impossível que ela se vá sem levar a mãe.

Gisela mostra vontade de ajudar Quim nas suas investigações de detective mas ele recusa e explica que pode ser perigoso. Gisela mostra-lhe os bilhetes de avião para Barcelona que comprou e Quim fica chateado.