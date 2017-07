Resumo: 279º Episódio - 31 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Daniela chora muito e implora a Clara para que não vá viajar. Clara explica, pacientemente, que não pode deixar de ir. Marta e Afonso também tentam acalmar a irmã.

Augusto arranja a cadeira que partiu com pregos. Laura continua sem reagir e quando este se distrai, rouba um prego e esconde-o. Augusto afirma que ela tem de perceber que sem ele, ela não existia, deve-lhe a vida.

Nelson desabafa com Armando sobre Esmeralda e explica que ela é mesmo burra. Gisela queixa-se do trabalho que teve por causa da ausência do tio na fábrica e este, alarmado, vai a correr para a fábrica.

Apaziguada, Miranda diz a Raul que vai esquecer a história da denúncia à ASAE. Beija-o sedutora quando Raul recebe uma chamada de Francisca mas este rejeita.

Ricardo conversa com Teresa e explica que se não fosse Henrique ele não tinha tido a coragem de se assumir. Teresa diz ao neto que não se importa com a sua orientação sexual.

Clara aparece no armazém de Lobo e Cruz diz que ela não é bem vinda ali. Lobo chega e Clara fala-lhe de Daniela. Lobo avisa-a de que está a arriscar perder a liberdade condicional ao ir para São Tomé. Sugere-lhe ir sozinho mas Clara está decidida e quer ir.

Manel ouve Helena tocar piano e elogia a sua evolução. Observa ainda que a relação com Vicente lhe está a fazer muito bem por esta ter recuperado o gosto pela música. Animado, Manel conta ainda que quando for pedir a guarda do filho, terá o testemunho de Rosa a seu favor.

Daniela está muito assustada e Marta tenta acalmar a irmã, afirmando que, na ausência de Clara, têm Afonso e Pilar por perto. Ao ouvir aquilo, Rosa afirma que também as vai ajudar e que podem confirmar a sua lealdade com Manel.

Afonso oferece-se para ir com Lobo no lugar de Clara a Madrid e esta vê-se obrigada a contar a verdade ao irmão sobre Laura poder estar viva. Afonso, em choque, aceita ficar a tomar conta das irmãs e fará o que for preciso.

Raul e Miranda jantam na adega quando Alice e Francisca entram. Raul fica nervoso e engasga-se. Ao vê-las, Miranda comenta com o marido que Francisca é uma infeliz e mal amada.

Miguel conta a Jorge que Simone vai regressar ao Brasil e que o convidou a ir também. Simone e Diana entram na sala, arranjadas para sair. Diana trata de mandar mensagem a Dolores a avisar que afinal não vai jantar a casa dos Matias e todos se riem dos esquemas de Dolores.

Em sua casa, Dolores começa a servir o jantar e fica irritada por Diana não aparecer. Ao saber dos planos da mãe, Nelson afirma que não precisa da mãe para escolher as suas namoradas. Tomané está chateado porque Liliana comprou mais pílulas.

Gisela e Quim entram aos beijos num quarto do hostel. Ela sugere irem passar um fim de semana a Barcelona e Quim explica que não tem dinheiro para isso. Gisela oferece-se para pagar a viagem e Quim fica ofendido com isso.

Bárbara e Gabriel entram em casa dela depois de jantar e fazem um brinde à sua participação no negócio de Edite. Ela arrisca e beija-o mas Gabriel não corresponde. Este sai, de seguida, e ficam de falar depois.

Francisca encontra-se com Telmo num sítio deserto e conta-lhe que o caixão de Laura só tinha terra. Pede-lhe que vá a São Tomé perceber o que se passou mas este não quer arriscar. Prefere antes ligar a Augusto.