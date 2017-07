Resumo: 278º - 29 de julho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Como não obtém nada da cunhada, Francisca procura Manel e afirma que ainda pode acusar Afonso mas Manel alega que isso não a vai levar a lado nenhum. À despedida, Manel diz-lhe que não quer o seu filho perto de Raul e Francisca sorri com o incómodo.

Quim muito atento e profissional vê as imagens de segurança do supermercado e vai tirando notas.

Armando não aguenta ficar na fábrica e deixar Raul sozinho na feira a representar a cerveja “Dolorosa” e sai para ir ter com ele. Gisela ainda está convencida que vai a Barcelona quando Bárbara a repreende e a manda calar-se. Por causa dela, a presença da fábrica no evento foi cancelada.

Clara, angustiada, mente a Afonso dizendo que vai a Madrid porque um amigo de Lobo se cruzou lá com Telmo. Afonso acha estranho mas assente em ficar a tomar conta das irmãs.

Dr. Varela assegura a Lobo que não há problema de Lobo sair do país em trabalho. Este explica que não vai em trabalho e sim para ajudar Clara a resolver uns problemas familiares.

Ao ouvir o filho chorar, Francisca grita com ele. Rosa e Daniela entram e ficam assustadas. Depois de Rosa levar o bebé Carlos, Francisca conta a Daniela que Clara vai viajar e que vai deixar as irmãs para sempre com ela.

Jorge quer muito fazer uma família com Alice e Esperança e diz-lhe que até já pensou em casarem. Alice sorri. Celeste e Amália falam do neto de Celeste e esta não soube mais nada dele. Teresa aproxima-se delas e pede a Amália que lhe diga o que fez o seu neto Ricardo para toda a gente andar a falar mal dele. Amália conta-lhe que Ricardo é gay e que enganou Preciosa.

Bárbara está irritada por Vicente a ter desautorizado e ter cancelado a presença dos Azulejos Resende na semana da moda em Barcelona. Mafalda aproveita para alertar a irmã de que viu Gabriel e Diana juntos e acha que eles ainda gostam um do outro.

Gisela está chorosa por não poder ir a Barcelona. Vicente pergunta por Armando a Lucas e Gisela e estes ficam muito atrapalhados. Acabam por lhe dizer a verdade, que Armando foi ao festival de música com Raul.

Miranda pergunta a Esmeralda se ela acha que é compatível com Nelson e esta afirma veemente que sim.

Armando, Nelson e Raul chegam do festival, Raul vem muito animado porque conseguiu vários contactos. Armando admite diante de todos que ele esteve bem.

Simone conta a Miguel que a irmã a convidou para trabalhar com ela no Brasil. Sugere-lhe que ele vá consigo e assim poderia ter a vida que sempre sonhou.

Quim investiga o caso dos roubos em Alfama. Quando Manel chega, Quim diz-lhe que já tem uma suspeita e que é Esmeralda. Ao dar com os dois irmãos em casa, Alex fica enrascado e mente-lhes sobre ter faltado às aulas.

O Dr. Nogueira conta a Francisca que descobriu que a PJ quer fazer uma exumação ao corpo de Laura. Preocupada, Francisca quer saber porquê. De seguida, liga a Telmo para o avisar.

Em São Tomé, Augusto acaba de vestir Laura. Ela não reage quando ele lhe dá de comer e rejeita a comida e comunicar com ele. Augusto, furioso, parte uma cadeira.

Manel espera, ansioso, por Rosa na casa de chá. Ela chega e conta que Francisca não trata bem dos filhos. Manel pergunta se ela testemunharia a favor dele e Rosa assente.

Clara abre a porta de sua casa a Daniela e estranha vê-la triste. Daniela afirma que se a irmã viajar ela volta a fugir e desta vez ninguém a vai encontrar. Clara sente-se encurralada.

Pilar conta a Vicente a possibilidade de Laura estar viva mas pede-lhe que não crie muitas expectativas. Quando percebe que Helena já sabia, Vicente fica chateado e acha que ela devia ter confiado nele.