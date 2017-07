Resumo: 277º Episódio - 28 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Paiva, todos comemoram a boa nota do exame de Gabriel. Amália oferece um estetoscópio ao neto. Por sua vez, Alex comunica a todos que quer dedicar-se só à música.

Miranda conversa com Nelson sobre Esmeralda e o irmão mostra que está farto dela porque é muito burra mas não quer fazê-la sofrer. Liliana fica furiosa ao saber que Tomané deitou as suas pílulas fora.

Ao ver Jorge dar biberon a Esperança. Diana faz-lhe perguntas. Este recorda quando Diana era bebé e ela aconselha o pai e Alice a terem um bebé em conjunto, Jorge reforça que já a tem a ela e que não a trocava por ninguém.

Afonso interroga Joana sobre uns ténis novos, quer saber onde os arranjou. Esta explica que foi um cliente do ginásio. Desiludido, Afonso diz-lhe que Vicente é que tinha razão. Joana sai ofendida com ele.

Durante o espetáculo das Zorras, Quim elogia Esmeralda a Nelson e este diz que era melhor se fosse mais inteligente. Quim repara no seu Mp3 junto à aparelhagem do DJ. No entanto, Alex explica que o Mp3 é de Esmeralda.

No dia seguinte, Joana faz as malas para ir embora. Afonso pede-lhe desculpa e quer entender-se com ela mas Joana diz que é tarde demais e que esteve com outro homem na noite anterior.

Antes de ir a casa de Clara, Francisca liga a Helena para saber se a rival está na fábrica e Helena confirma que está. Francisca vê Afonso e Joana a saírem de casa a discutir.

Na fábrica, Clara fala com Helena, por ela ia já para São Tomé procurar a tal mulher que Edite viu. Helena confessa que lhe custa não poder falar disso com Vicente. Quando este chega, recorda a irmã e reforça que eram muito próximos.

Cátia aparece maldisposta e com enjoos. Miranda vê se a filha tem febre. Cátia diz à mãe que já sabe que Raul a pediu em casamento. Dolores nem quer acreditar no que ouve.

Nelson aparece no supermercado com uma caixa de Tablewar gaming nova que Esmeralda lhe ofereceu. Quim pergunta-lhe quanto custou e Nelson responde que aquele artigo vale 99€. Quim fica desconfiado e pede a Miguel para ver as imagens do super pois já tem um suspeito.

Diana partilha com Lucas que não se sentiu confortável com a bebé Esperança a passar a noite lá em casa. Quando vê Gabriel entrar, Lucas incentiva-a a ir falar com ele. Diana dá os parabéns a Gabriel pela boa nota do exame. Este fica feliz por isso e abraçam-se. Mafalda observa e fica apreensiva ao ver que ainda há algo entre eles.

Lobo fala com Graça sobre Guilherme. Esta explica que o inquérito terminou mas Guilherme continua referenciado. Ricardo espera que a conversa termine e, a sós com Lobo, desabafa sobre ter assumido que é gay e por Vicente não aceitar isso.

Pilar conta a Manel que conseguiu despistar os técnicos forenses do facto do caixão estar aberto. Manel e Pilar põem a hipótese de Laura estar viva mas não querem ainda contar nada a Clara.

Em São Tomé, Augusto obriga Laura a beber o remédio do Curandeiro. Assegura que ela vai ficar boa nem que seja à força. Pede-lhe que não volte a fazer aquilo porque ela é tudo para ele.

Em casa de Clara, Francisca vasculha tudo à procura da pen com o vídeo. Clara e Lobo entram e Francisca esconde-se. Clara está decidida a ir para São Tomé e reforça que não aguenta a ideia de que Laura possa estar viva. Francisca fica em choque ao ouvir aquilo.

Depois de sairem de casa, Lobo aconselha Clara a falar com Pilar antes de irem para São Tomé. Quando arranca no carro, Clara repara no carro de Francisca estacionado. Assustada, volta a casa.

No ginásio, Joana manda Afonso embora, se ele não confia nela, é melhor acabarem. Afonso lamenta ter confiado numa pessoa como ela e vira-lhe as costas.

Clara e Lobo não encontram ninguém em casa. Clara explica que Francisca já roubou as chaves de casa de Pilar e recorda que as suas chaves também desapareceram.

Edite conduz o jipe pelas estradas de São Tomé à procura de Laura. De volta a casa, Edite sente-se frustrada por não terem ainda encontrado a tal mulher. Timóteo tenta desanuviar e aconselha-a a aceitar a proposta de investimento de Bárbara no negócio do chocolate.

Bárbara fica irritada por Vicente ter cancelado a participação dos Azulejos Resende na semana da moda de Barcelona. Sente que o pai não lhe dá crédito profissionalmente.

Francisca procura Pilar para tentar obter informações sobre o caso da morte de Laura mas Pilar não revela nada.