Resumo: 276º Episódio - 27 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Miguel fala do evento do lançamento da plataforma de treino de Mafalda e Diana fica desconfortável com a possibilidade de ver Gabriel com Bárbara. Simone chega, animada, e partilha com eles que a sua mãe lhe depositou uma quantia enorme de dinheiro e até está a pensar ir ao Brasil.

Quim insiste com Miranda para o deixar investigar o roubo na casa de chá mas ela acha desnecessário pois já fez queixa na polícia. Quim insiste e Miranda acaba por aceitar. Gisela também quer ajudar na investigação mas Quim recusa a sua ajuda.

No supermercado, Preciosa atende o telefone à mãe enquanto trabalha e Nelson, ao ver aquilo, tira-lhe o telefone da mão e fala com a mãe dela ao telefone. Ao perceber que Preciosa disse aos pais que está a trabalhar numa agência de publicidade, Nelson ajuda-a a manter a mentira. Depois de desligarem, Preciosa agradece-lhe e tenta aproximar-se dele mas Nelson afirma que está muito bem com Esmeralda.

No lançamento da plataforma de treino de Mafalda, Gisela e Tomané guerreiam para fazer os seus vídeos. Mafalda agradece a presença de todos e especialmente a Ricardo que tanto a ajudou a concretizar a plataforma.

Raul vai a casa de Francisca para lhe dizer que não quer mais nada com ela pois Manel já lhe pediu satisfações e tem muito a perder. Francisca aproxima-se, sedutora, e Raul não consegue resistir-lhe.

Daniela guarda as chaves de casa da irmã na mochila, sem que ninguém veja. Depois, diz a Clara que ela deve destruir todas as provas que existem contra si. Assegura ainda que não quer fazer nada que prejudique a irmã.

Desesperada, Laura vai até à cozinha e toma veneno para ratos. Pede desculpa aos filhos e afirma que vai amá-los para sempre.

Edite recebe um agente da polícia de São Tomé em sua casa. Este mostra-lhe o retrato robô de Augusto e Edite reconhece-o como o homem que estava com Laura. Quer ir à procura dela.

Laura, deitada no chão, transpira muito e espuma da boca. Augusto tenta obrigá-la a vomitar mas ela só quer ver-se livre dele. Ele apressa-se a ir chamar o curandeiro.

Manel fala com Edite, ao telefone, e pede-lhe para que avise a polícia caso veja o suspeito. Manel decide que ainda não vai falar com Clara para a proteger.

Francisca, assustada, encontra-se com Telmo num local deserto. Entrega-lhe o dinheiro e este assegura que nunca a vai deixar em paz. Antes de ir embora, Telmo dá-lhe um cartão de telemóvel para poder falar com ela sem correr o risco de ser apanhado.

Ao ver Alice sair para ir trabalhar, Henrique disponibiliza-se para ficar com Esperança sempre que for preciso. Ricardo aparece e diz a Henrique que está a ser muito difícil passar por tudo sozinho.

Gisela diz a Quim que vai a Barcelona e este não gosta nada disso nem quer que ela vá sozinha. Miranda começa a ficar desconfiada das ausências e atrasos de Raul. Este inventa que está a tratar de casarem, novamente. Pede-a em casamento diante de todos na casa de chá.

No bar de sumos, Cátia conversa com Marta sobre o aborto, não sabe o que há de fazer. Marta aconselha-a a falar com a mãe. Tomané partilha com Hélder que não percebe porque é que Liliana ainda não quer ter filhos.

O curandeiro faz uma reza com ervas e dá uma mistela a Laura para beber. Ela tenta resistir mas acaba por tomar. O curandeiro observa que a sua alma e corpo não estão bem e fica desconfiado das marcas que vê.

Lobo, Guilherme e Clara chegam a casa depois de um passeio. Guilherme observa que Daniela esteve sempre calada e Clara concorda, também a achou esquisita.

Daniela entrega as chaves de casa de Clara a Francisca. Quando o bebé Carlos começa a chorar, Francisca chama Rosa. De seguida, induz Daniela em hipnose.